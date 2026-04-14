Σύλληψη 41χρονης για κλοπή €17.500 από λογαριασμό νεκρής

Η Αστυνομία συνέλαβε 41χρονη για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από λογαριασμό γυναίκας η οποία είχε αποβιώσει.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως "συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση, γυναίκα ηλικίας 41 ετών, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον της".

Συγκεκριμένα, "η 41χρονη συνελήφθη με την άφιξη της στην Κύπρο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από λογαριασμό γυναίκας η οποία είχε αποβιώσει".

Σύμφωνα "με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μεταξύ των ημερομηνιών 21 Ιουλίου 2022 και 25 Ιουλίου 2022, η 41χρονη φέρεται να απέσπασε συνολικά το χρηματικό ποσό των €17,500 από τον συγκεκριμένο λογαριασμό".

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.