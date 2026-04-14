Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στρέφεται κατά της Μελόνι ο Τραμπ: «Αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά την υποστήριξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού στον Πάπα Λέων

Την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε σε σημερινές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», διερωτήθηκε σε σύντομη επικοινωνία του με την εφημερίδα Corriere della Sera ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.

«Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σε νέα του αναφορά στον ποντίφικα, επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Λέων «δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, διότι δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει».

«Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν, τον περασμένο μήνα δολοφόνησαν σαράντα δυο χιλιάδες διαδηλωτές και ότι η χώρα αποτελεί πυρηνική απειλή», ολοκλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΤΑΛΙΑΗΠΑΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙΒΑΤΙΚΑΝΟΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα