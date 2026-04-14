Πολιτική Άμυνα: Από την πρώτη στιγμή φιλοξενία από το κράτος για τους επιζώντες στη Γερμασόγεια

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος στη Γερμασόγεια, το κράτος παρείχε φιλοξενία στα πρόσωπα που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, όπως διευκρινίζει η Πολιτική Άμυνα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Δήμου Αμαθούντας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, συνολικά 18 πρόσωπα μεταφέρθηκαν άμεσα και φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχειακή μονάδα, όπου τους παρασχέθηκαν γεύματα και είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Όπως αναφέρεται, σήμερα παραμένουν στη μονάδα εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και μία τουρίστρια, ενώ τα υπόλοιπα εννέα αποχώρησαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτική Άμυνα σημειώνει ότι τα εννέα πρόσωπα θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται με έξοδα του κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη στέγασή τους από τις Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διαψεύδοντας παράλληλα αναφορές περί διακοπής της φιλοξενίας.