Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πολιτική Άμυνα: Από την πρώτη στιγμή φιλοξενία από το κράτος για τους επιζώντες στη Γερμασόγεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διευκρινίσεις μετά την ανακοίνωση του Δήμου Αμαθούντας - Εννέα άτομα παραμένουν σε ξενοδοχείο με έξοδα του κράτους

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος στη Γερμασόγεια, το κράτος παρείχε φιλοξενία στα πρόσωπα που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, όπως διευκρινίζει η Πολιτική Άμυνα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Δήμου Αμαθούντας.

Σχετικά άρθρα:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, συνολικά 18 πρόσωπα μεταφέρθηκαν άμεσα και φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχειακή μονάδα, όπου τους παρασχέθηκαν γεύματα και είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Όπως αναφέρεται, σήμερα παραμένουν στη μονάδα εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και μία τουρίστρια, ενώ τα υπόλοιπα εννέα αποχώρησαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτική Άμυνα σημειώνει ότι τα εννέα πρόσωπα θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται με έξοδα του κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη στέγασή τους από τις Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διαψεύδοντας παράλληλα αναφορές περί διακοπής της φιλοξενίας.

Tags

ΞενοδοχείαΛΕΜΕΣΟΣΥφυπουργείο Κοινωνικής ΠρόνοιαςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΟΙΚΟΔΟΜΕΣΔήμος Αμαθούντας

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα