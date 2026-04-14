Αφθώδης πυρετός: 5 νέες θετικές μονάδες – Ο τουρκικός στρατός παρεμποδίζει τους εμβολιασμούς στο Πέργαμος

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Το ζήτημα στο Πέργαμος το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ακόμα πέντε θετικές στον αφθώδη πυρετό κτηνοτροφικές μονάδες, ανακοίνωσαν σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Πρόκειται για τέσσερις μονάδες αιγοπροβάτων στο Γέρι και μια βοοειδών στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού. Μετά από αυτήν την εξέλιξη ο συνολικός αριθμός μολυσμένων μονάδων φτάνει στις 75 σε Λευκωσία (15) και Λάρνακα (60), εντός των μολυσμένων περιοχών.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των μολυσμένων κτηνοτροφικών περιοχών, οι ιχνηλατήσεις, και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 71 %, ενώ στα αιγοπρόβατα έφτασε στο 50,5% του ζωικού πληθυσμού.

Παράλληλα, από τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών.

 

Ο τουρκικός στρατός παρεμποδίζει τους εμβολιασμούς στο Πέργαμος

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς στις κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, παρόλο που όλοι οι κτηνοτρόφοι έχουν συναινέσει και αναμένουν τους ιδιώτες κτηνίατρους για εμβολιασμό των ζώων τους, ο κατοχικός  στρατός παρεμποδίζει, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τη δράση αυτή.

Το όλο ζήτημα το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. 

