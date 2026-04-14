Η έρευνα της Αστυνομίας στρέφεται κατά της «Σάντη»: Κατηγορητήριο για πλαστά έγγραφα και κυκλοφορία ψευδών ειδήσεων

Υπόθεση εναντίον της γυναίκας που κατονομάζεται ως «Σάντη» άρχισε να διερευνά η Αστυνομία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διάπραξης σωρείας αδικημάτων όπως ο καταρτισμός και η κυκλοφορία πλαστών εγγράφων. Στο μεταξύ, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης παρέλαβε τη μια από τις τρεις τηλεφωνικές συσκευές του, οι οποίες κατασχέθηκαν στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας που διενεργήθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Κατηγορίες

Σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την πληροφορία ότι η γυναίκα που παρουσιάζεται ως «Σάντη» έδωσε κατάθεση, η οποία αξιολογείται από τους ανακριτές. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι έρευνες της Αστυνομίας βασίζονται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι το υλικό και τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι προϊόν κατασκευής.

Ως εκ τούτου, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα κατά της «Σάντη» και διερευνώνται περισσότερα από έξι αδικήματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία ετοιμάζεται να προσάψει κατηγορητήριο κατά της «Σάντη». Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων:

1. Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος.

2. Συνωμοσία για διάπραξη πλημμελήματος.

3. Καταρτισμός πλαστών εγγράφων.

4. Κατοχή πλαστών εγγράφων.

5. Κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.

6 Κυκλοφορία ψευδών ειδήσεων.

Τηλεφωνικές συσκευές

Το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης παρέλαβε από την Αστυνομία τη μια από τις τρεις τηλεφωνικές συσκευές που κατασχέθηκαν στα πλαίσια της έρευνας που διενήργησε η Αστυνομία στην κατοικία και στο δικηγορικό του γραφείο το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Η Αστυνομία παρέδωσε την τηλεφωνική συσκευή που ο Νίκος Κληρίδης έχει σε συνεχή χρήση αφού πρώτα εξασφάλισε πιστό αντίγραφο του περιεχομένου της συσκευής με διαδικασία cloning. Ωστόσο δεν παρέδωσε στον δικηγόρο τις άλλες δύο τηλεφωνικές συσκευές λόγω διατάγματος παρακράτησης για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία ενημέρωσε τον κ. Κληρίδη ότι δεν θεωρείται ύποπτος και πως έφοδος στην κατοικία και το γραφείο του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται κατά της «Σάντη». Επίσης η Αστυνομία διευκρίνισε στον κ. Κληρίδη ότι τα τρία κινητά του κατασχέθηκαν διότι αρνήθηκε τα παραδώσει οικειοθελώς όταν τα ζήτησαν οι ανακριτές τις προηγούμενες ημέρες.

Certiorari

Αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που πραγματοποίησε η Αστυνομία το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ετοιμάζονται να καταχωρίσουν οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη στο Ανώτατο Δικαστήριο, επικαλούμενοι την προστασία του δικηγορικού απόρρητου και τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πελάτη και δικηγόρου.

Σήμερα ο Νίκος Κληρίδης δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων θα ζητήσει από το Δικαστήριο να του δοθεί το ένταλμα έρευνας αυτούσιο, αλλά και η ένορκη δήλωση του μέλους της Αστυνομίας στην οποία βασίστηκε η έκδοση του εντάλματος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες θα καταχωρίσουν αίτηση για την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari για ακύρωση του εντάλματος έρευνας. Πρόσθεσε δε ότι αν κριθεί ότι το ένταλμα έρευνας είναι άκυρο εξ υπαρχής, τότε οποιαδήποτε στοιχεία παρέλαβε η Αστυνομία θα θεωρούνται παράνομα ληφθείσα μαρτυρία.

Νομικοί κύκλοι δήλωσαν στον «Π» ότι αν το Δικαστήριο αποφασίσει να δώσει την Άδεια για καταχώριση Certiorari, τότε θα οριστεί ακρόαση και η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα. Σε αυτή την περίπτωση και μέχρι την εκδίκαση της αίτησης, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια της αστυνομικής εφόδου στο δικηγορικό γραφείο του Νίκου Κληρίδη δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η Αστυνομία σχετικά με τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη.

Τα ξημερώματα

Το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε στις μία τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου και εκτελέστηκε γύρω στις 7:30 το πρωί της ίδιας ημέρας. Ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές αντιδράσεις στον νομικό κόσμο, με επιφανείς δικηγόρους να τοποθετούνται κατά της απόφασης του επαρχιακού δικαστή και της αστυνομικής εφόδου, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον έγινε σεβαστό το δικηγορικό απόρρητο και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες για προστασία αυτού. Συγκεκριμένα τονίστηκε ο κίνδυνος να έχει πληγεί η εμπιστοσύνη πελάτη – δικηγόρου εάν η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τρόπο ώστε να επεκτάθηκε σε πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές επαγγελματικές σχέσεις άσχετες με την υπόθεση που διερευνά η Αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κληρίδης υποστήριξε ότι εκδόθηκε ένταλμα έρευνας τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκριμένα σε περίοδο εορτών που είναι κλειστά τα δικαστήρια, ώστε να μη έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί την παραβίαση του απορρήτου του δικηγορικού επαγγέλματος και να προσβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο το ένταλμα.

Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη προχώρησαν σε ορισμένες κινήσεις ήδη από τις πρώτες ώρες, καταγγέλλοντας την έρευνα της Αστυνομίας στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) και στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου (GRAVO).

Επιστολή στον ΓΕ

Σε σημερινές δηλώσεις στο ΡΙΚ, ο Νίκος Κληρίδης ανέφερε ότι στο κινητό του υπάρχουν στοιχεία για σοβαρές υποθέσεις και εξέφρασε την ανησυχία ότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το δικηγορικό του γραφείο. Επανέλαβε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση του διατάγματος έρευνας, προσθέτοντας ότι απέστειλε επιστολές στον Γενικό Εισαγγελέα, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Κληρίδης σε δηλώσεις στο documentonews.gr, ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν την έρευνα έβαζαν keywords στον υπολογιστή και αναζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την έρευνα. Μεταξύ των αναζητήσεων της Αστυνομίας, όπως είπε, περιλαμβάνονταν εταιρείες που σχετίζονταν με τον Βγενόπουλο, το «project Helix», κυπριακά funds και τράπεζες αλλά και διάφορα πρόσωπα. Ανέφερε επίσης ότι οι αστυνομικοί «δεν βρήκαν τίποτα».

Ο Νίκος Κληρίδης δήλωσε στο documentonews.gr ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο του και κατάσχεσαν αρχεία για την υπόθεση της Σάντη και 3-4 usb. Ανέφερε επίσης ότι κατασχέθηκε το κινητό του και άλλες δύο συσκευές.

Αστυνομία

Η έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη διενεργήθηκε με βάση μαρτυρία, δήλωσε σήμερα στο ΡΙΚ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, τονίζοντας πως κανένα πρόσωπο δεν έχει γίνει στόχος της Αστυνομίας. Το ένταλμα έρευνας, όπως είπε, εκδόθηκε κατόπιν έγκρισης Δικαστηρίου, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για την ώρα που εκδόθηκε το ένταλμα έρευνας, ο κ. Βύρωνας είπε ότι «η Αστυνομία είχε αποταθεί από το απόγευμα, χρειάστηκε χρονικό διάστημα για μελέτη και η ώρα μια μας ειδοποίησαν πως εκδόθηκε και η έρευνα έγινε το πρωί του Σαββάτου». Ακολούθως απάντησε στις καταγγελίες του Νίκου Κληρίδη για τη συμπεριφορά των αστυνομικών που διενήργησαν τον έλεγχο, λέγοντας ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα μέλη της Δύναμης ενήργησαν με επαγγελματισμό.

Στάση αναμονής

Την ανάγκη διαφύλαξης του δικηγορικού απορρήτου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, με αφορμή την έρευνα της Αστυνομίας στο δικηγορικό γραφείο του Νίκου Κληρίδη. Σημείωσε ωστόσο ότι «για να απαντήσουμε αν η διαδικασία έγινε σωστά ή όχι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέφερε ότι «δεν έχουμε υπόψη μας το περιεχόμενο της μαρτυρίας που δόθηκε στο δικαστήριο για να εκδοθεί το ένταλμα έρευνας, αλλά ούτε και το ίδιο το ένταλμα», εξηγώντας πως για την έκδοσή του «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία του δικηγορικού απορρήτου».

Ο κ. Βορκάς υπογράμμισε ότι τα εντάλματα έρευνας «θα πρέπει να εξειδικεύουν εκείνο το οποίο αναζητείται και να μην αποτελούν μια γενικευμένη και ανεξέλεγκτη έρευνα», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. «Αναμένουμε», κατέληξε, «το περιεχόμενο του εντάλματος και της μαρτυρίας», ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της διαδικασίας και, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξει σχετική τοποθέτηση.

Επανήλθε ο Δρουσιώτης

Πάντως χθες ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποδίδοντας του ρόλο «υπασπιστή» σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «Αδελφότητα». Υποστήριξε επίσης ότι «ο Χριστοδουλίδης ήταν ο άνθρωπος τον οποίο επέλεξε ο Αναστασιάδης για να μεταφέρει μηνύματα αγνώστου σε μας περιεχομένου στον Βγενόπουλο, ήταν δηλαδή ο fixer του».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αποκαλούμενη «Αδελφότητα» διατηρεί επιρροή στο Προεδρικό, προσθέτοντας ότι «η Σάντη, όπως μου είπε η ίδια και όπως επιβεβαιώνεται από μηνύματα τα οποία φαίνεται ότι η Αστυνομία έσπευσε να εξαφανίσει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη, ήταν από τους πρώτους που ανέλαβαν καθήκοντα ως κάποιου είδους συνεργάτης στο Προεδρικό, ως φαίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας και επιρροής του Μ. Χριστοδούλου».

Ακολούθως ανέφερε ότι «το τραγικό είναι πως ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ήταν ο επικεφαλής των ανακρίσεων για τη Focus και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, υποθέτω, την αλήθεια». Τώρα, συμπλήρωσε, «ως αρχηγός της αστυνομίας ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας με σκοπό τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου ίσως σκανδάλου στην οικονομική ιστορία της χώρας».