Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι προηγήθηκε

Στη σύλληψη τριών νεαρών, ενός 26χρονου Κεφαλονίτη, ενός 22χρονου Αλβανού και ενός 23χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Κεφαλονιάς για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Σημειώνεται πως ένας από τους συλληφθέντες είναι πρωταθλητής της άρσης βαρών στους νέους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η 19χρονη φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τους συλληφθέντες σε δωμάτιο ξενοδοχείου που είχε νοικιάσει στο νησί, όταν έχασε τις αισθήσεις της. Τότε ο 26χρονος αρσιβαρίστας φέρεται να τη μετέφερε στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου και εντοπίστηκε ημιλιπόθυμη. Εντοπίστηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μάλιστα, στο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί, φαίνεται ο ένας από τους τρεις νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούν.

Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να ήταν μαζί με τη 19χρονη την ώρα που έχασε τις αισθήσεις της, προσήλθαν αυτοβούλως, μαζί με τους δικηγόρους τους στην Αστυνομία, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για «έκθεση» σε κίνδυνο.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως στο σώμα της νεαρής δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα, ωστόσο φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Υπενθυμίζεται πως ένας από τους τρεις συλληφθέντες είχε απασχολήσει τις τοπικές αστυνομικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών στο νησί πριν από μερικούς μήνες, ενώ η αστυνομία έχει ζητήσει, εκτός από τις έρευνες στα σπίτια των τριών συλληφθέντων, να υποβληθούν και σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είχαν κάνει χρήση ουσιών και τι ουσίες ήταν αυτές.

Πηγή: ertnews.gr