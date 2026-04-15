Γερμασόγεια: Συνεχίζεται η προσωρινή φιλοξενία των ενοίκων μετά την κατάρρευση του κτηρίου

Σε καθεστώς προσωρινής φιλοξενίας παραμένουν οι ένοικοι του κτηρίου που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια, ενώ ακόμη δεν έχει εξευρεθεί μόνιμη διευθέτηση για τη στέγασή τους.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης, ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου για τον απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου, πως, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε συντονισμός με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Πολιτική Άμυνα και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για το θέμα, σημειώνοντας ότι «έχουμε ήδη επισκεφθεί τον χώρο, καταγράψαμε τις ανάγκες, έχουμε βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να τους δοθεί βοήθεια όπως και όσο χρειάζεται».

Είπε, επίσης, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να συνεχιστεί η φιλοξενία τους μέχρι να υπάρξει πιο μόνιμη διευθέτηση, «είτε με πρωτοβουλία δική τους είτε με τη βοήθειά μας προς αυτούς τους ανθρώπους, για να συνεχίσει δηλαδή η φιλοξενία τους μέχρι να διευθετηθεί τελικά το θέμα αυτό».

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα παρακολουθείται σε καθημερινή βάση από το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ