Κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν για τον αφθώδη πυρετό στη Λευκωσία

Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη.

Το μεσημέρι της Κυριακής πραγματοποιήθηκε ολιγόλεπτη πορεία διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό στην είσοδο της Λευκωσίας. 

Κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν την Κυριακή σύντομη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θέμα του αφθώδους πυρετού, στην είσοδο της Λευκωσίας, κλείνοντας τον δρόμο για σύντομο χρονικό διάστημα. Προηγήθηκε πορεία και συγκέντρωσή τους έξω από το Υπουργείο Γεωργίας. Οι συγκεντρωθέντες διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις των ζώων

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στη συμβολή των Λεωφόρων Λεμεσού και Αθαλάσσας. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. 

Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη. 

Ακολούθως, οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν και ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία, η οποία διεξάγεται κανονικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

