Πυκνή ομίχλη σε δρόμο της Πάφου - Περιορισμένη ορατότητα για οδηγούς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Live: Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις - Οι Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης απειλούν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Ιράν χθες έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην «πειρατεία» των ΗΠΑ.

Κλειστά παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν τα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τα τέλη που έχουν επιβάλει.

Πλησιάζουμε στις 21 Απριλίου, όταν και θα λήξει επίσημα η εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που πλήττει τη Μέση Ανατολή για περίπου 50 μέρες, διαταράσσωντας την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Σε δήλωση του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ είπε πως τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν, αλλά θα «συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια». Πρόσθεσε μάλιστα πως «μπορεί να κρατήσει την εκεχειρία, μπορεί και να ρίξει βόμβες».

Ως απάντηση, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε πως «τέτοια πειρατεία δεν είναι επιτρεπτή» και έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, ιρανοί άνοιξαν πυρ και σε δύο ινδικά δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά.

Ακολουθείστε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Με πληροφορίες από Middle East Eye, Iran International, cnn.gr in.gr, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ,, Al Jazeera, Anadolu Ajansı, IRNA

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα