Live: Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις - Οι Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης απειλούν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ

Κλειστά παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν τα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τα τέλη που έχουν επιβάλει.

Πλησιάζουμε στις 21 Απριλίου, όταν και θα λήξει επίσημα η εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που πλήττει τη Μέση Ανατολή για περίπου 50 μέρες, διαταράσσωντας την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Σε δήλωση του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ είπε πως τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν, αλλά θα «συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια». Πρόσθεσε μάλιστα πως «μπορεί να κρατήσει την εκεχειρία, μπορεί και να ρίξει βόμβες».

Ως απάντηση, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ανακοίνωσε πως «τέτοια πειρατεία δεν είναι επιτρεπτή» και έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, ιρανοί άνοιξαν πυρ και σε δύο ινδικά δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά.

Με πληροφορίες από Middle East Eye, Iran International, cnn.gr in.gr, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ,, Al Jazeera, Anadolu Ajansı, IRNA