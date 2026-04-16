Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών και στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ που προχωρούν αμέσως με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνικής πρότασης για την επαλήθευση της ηλικίας στον διαδικτυακό χώρο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στόχος είναι η προστασία των παιδιών, η ενίσχυση των οικογενειών και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου από τις ίδιες τις πλατφόρμες.

«Η προστασία των παιδιών μας στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την διακυβέρνηση μας» αναφέρει.

Προσθέτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ που προχωρούν αμέσως με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνικής πρότασης για την επαλήθευση της ηλικίας στον διαδικτυακό χώρο. «Εντός του έτους, η εν λόγω πρόταση ενσωματώνεται στην εθνική εφαρμογή "Ψηφιακός Πολίτης"», αναφέρει.

Επισημαίνει ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής, την υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

SOCIAL MEDIA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

