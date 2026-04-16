ΠΑΣΥΔΥ: Μόλις 14 από τους 130 λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιδομάτων είναι μόνιμοι

Μόλις το 10% των υπαλλήλων που στελεχώνουν την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) έχουν μόνιμη οργανική θέση, σε μια υπηρεσία που διαχειρίζεται το 80% του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, αναφέρει η ΠΑΣΥΔΥ.

Απαντώντας στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΥΔΕΠ, η Κλαδική Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ της ΥΔΕΠ σημειώνει ότι τα περισσότερα ευρήματα που αναφέρονται στην έκθεση ήταν ήδη γνωστά και είχαν ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ υπογραμμίζει τη δυσκολία διαχείρισης των υποθέσεων, λόγω υποστελέχωσης.

Όσον αφορά τα ευρήματα, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι αιτήσεις που αναφέρονται στην έκθεση έχουν από καιρό τερματιστεί και εκατοντάδες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έχουν επιλυθεί. Επίσης, σημειώνει ότι το 2024 ολοκληρώθηκαν 925 παραπομπές δικαιούχων ΕΕΕ σε εργασία μέσω της ΔΥΑ, καθώς και εκατοντάδες σε προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί σημαντικά οι καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων, «αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε συνθήκες πρωτοφανούς υποστελέχωσης».

Μιλώντας με αριθμούς, η συντεχνία αναφέρει ότι πίσω από κάθε αίτηση ΕΕΕ, κάθε πληρωμή επιδόματος τέκνου, κάθε ανανέωση παροχής για μονογονεϊκή οικογένεια, υπάρχει ένας λειτουργός της ΥΔΕΠ που εξέτασε τον φάκελο, επαλήθευσε τα στοιχεία, πήρε μια απόφαση. «Αυτό συμβαίνει 40.000 φορές το μήνα αφού τόσες είναι οι μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιούμε, για συνολικά 150.000 νοικοκυριά, με ετήσιο προϋπολογισμό €500 εκατομμυρίων, το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας».

Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι αυτό γίνεται από ένα προσωπικό που βρίσκεται «στα όρια του δυνατού», καθώς από περίπου 130 εργαζόμενους, μόλις 14 κατέχουν μόνιμη οργανική θέση και οι υπόλοιποι είναι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιο προσωπικό ή αποσπασμένοι συνάδελφοι.

Ενδεικτικά, συνεχίζει η συντεχνία, από το 2022 μέχρι σήμερα, 42 εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει, 5 εξ αυτών μόνο τους πρώτους δύο μήνες του 2026. «Κάθε αποχώρηση σημαίνει χιλιάδες υποθέσεις που μοιράζονται σε λιγότερα χέρια και το κυριότερο αποτελεί απώλεια εμπειρογνωμοσύνης για την Υπηρεσία», αναφέρει.

«Παρά ταύτα, η Υπηρεσία δεν κατέρρευσε. Οι συνάδελφοι που έμειναν συνέχισαν να εργάζονται, κάνοντας τη δουλειά δύο, τριών ανθρώπων, επειδή γνωρίζουν ότι αν δεν το κάνουν αυτοί, δεν θα φτάσει η πληρωμή στην ευάλωτη οικογένεια στο τέλος ή στα μέσα του μήνα. Αυτό δεν αναγνωρίστηκε σε καμία δημόσια τοποθέτηση», αναφέρεται.

Η ΠΑΣΥΔΥ σημειώνει ότι η ευθύνη για το χρόνιο έλλειμμα ορθολογιστικής στελέχωσης δεν ανήκει στο προσωπικό της ΥΔΕΠ. «Πιστεύει οποιοσδήποτε ότι η αναλογία 10% μόνιμων οργανικών θέσεων έναντι 90% προσωρινών και άλλων αποτελεί βιώσιμο τρόπο στελέχωσης μιας Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το 80% του προϋπολογισμού ενός ολόκληρου Υφυπουργείου;», ρωτά.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, έχει ήδη ετοιμαστεί ολοκληρωμένη πρόταση εξορθολογισμού της δομής της ΥΔΕΠ, με κεντρικό αίτημα τη σταδιακή αντικατάσταση των προσωρινών θέσεων από μόνιμες οργανικές θέσεις και την έγκριση βιώσιμης οργανικής δομής. Σημειώνει ότι η πρόταση παραμένει αναπάντητη από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

«Ζητούμε άμεση πρόοδο. Γιατί χωρίς επένδυση στους ανθρώπους της Υπηρεσίας, ούτε νομοθεσία, ούτε πληροφοριακά συστήματα, ούτε εκθέσεις ελέγχου μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό που απουσιάζει: επαρκής στελέχωση, εμπειρία, σταθερότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους λειτουργούς που υπηρετούν τις πιο ευάλωτες οικογένειες της Κύπρου», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ