Έκτακτο δελτίο καιρού: Σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης πλήττει την Κύπρο - Πόσο θα διαρκέσει

Έκτακτο δελτίο καιρού για σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάζει την Κύπρο εξέδωσε το Τμ. Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σημαντικές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, ως αποτέλεσμα της κυκλωνικής δραστηριότητας βορείως της Αιγύπτου.

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι πολύ ψηλές κατά διαστήματα.

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής και θα διαρκέσει μέχρι τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου.