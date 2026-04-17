Ανακάλυψη του αιώνα: Θησαυρός με κελτικά νομίσματα και χρυσό εντοπίστηκε σε χωράφι της Τσεχίας

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην περιοχή του Πίλσεν, σε ένα από τα πιο γραφικά σημεία της Τσεχίας, γνωστό για τις μεσαιωνικές πόλεις και τα παραμυθένια κάστρα του.

Ομάδα αρχαιολόγων εντόπισε έναν κρυμμένο θησαυρό ανεκτίμητης αξίας, που αποτελείται κυρίως από κελτικά χρυσά νομίσματα.

Τι περιλαμβάνει ο θησαυρός

Ο θησαυρός αποτελείται από περίπου 500 νομίσματα από χρυσό και ασήμι, τα οποία χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Εκτός από τα νομίσματα, βρέθηκαν επίσης χρυσές καρφίτσες, κοσμήματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται ειδικές αναλύσεις ισοτόπων, ώστε να διαπιστωθεί αν ο χρυσός προέρχεται από την τοπική περιοχή ή αν είχε εισαχθεί από άλλα μέρη.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα νομίσματα είτε χάθηκαν κατά τη διάρκεια εμπορικών συναλλαγών είτε τοποθετήθηκαν σκόπιμα ως προσφορές σε τελετουργίες της εποχής.

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Αν και η ανακάλυψη ανακοινώθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2025, η ιστορία της ξεκίνησε το 2021, όταν ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος εντόπισε ένα θραύσμα νομίσματος του 2ου αιώνα π.Χ. χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων.

Η ανασκαφή παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς το σημείο βρίσκεται σε καλλιεργούμενο χωράφι. Οι εργασίες μπορούν να συνεχίζονται μόνο μετά τη συγκομιδή και πριν το όργωμα της γης, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον χρόνο έρευνας.

Ένας θησαυρός γεμάτος ιστορία και τέχνη

Ο διευθυντής του Μουσείου και της Πινακοθήκης της Βόρειας Περιφέρειας του Πίλσεν, Pavel Kodera, ανέφερε ότι στην περιοχή εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός μεταλλικών αντικειμένων, κυρίως μικρών αλλά εξαιρετικά ενδιαφερόντων ευρημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ράβδοι χρυσού, κομμάτια και νιφάδες ακατέργαστου χρυσού, σκουλαρίκια και θραύσματα από βραχιόλια.

Τα νομίσματα έχουν διάμετρο από 7 χιλιοστά έως 1,5 εκατοστό και ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά τους σχέδια. Απεικονίζουν άλογα, αγριόχοιρους, ήλιους και θεότητες της κελτικής μυθολογίας, ενώ ορισμένα φέρουν επιρροές από τους ελληνιστικούς χρόνους.

Όπως σημείωσε ο Kodera: «Οι παραστάσεις αυτές είναι ουσιαστικά έργα τέχνης. Αντικατοπτρίζουν τη μυθολογία και τη σκέψη των Κελτών, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στον τρόπο ζωής και τις αντιλήψεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η περιοχή όπου βρέθηκε ο θησαυρός ίσως λειτουργούσε ως εποχιακό σημείο συνάντησης. Ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν είτε για εμπορικές συναλλαγές είτε για τελετουργίες ή και για τα δύο.

Πηγή: cnn.gr

Διαβάστε περισσότερα