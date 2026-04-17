Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μετά το επεισόδιο σκόνης - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού

Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία τίθεται σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που ολοκληρώνεται το έκτακτο δελτίο καιρού για σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης.

Όπως αναφέρεται στην προειδοποίηση, το χαμηλό βαρομετρικό βορείως της Αιγύπτου, κινείται βορειοανατολικά και θα επηρεάζει το νησί με βροχές και καταιγίδες, κυρίως από αύριο πρωί.

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα  35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 6:00 το πρωί του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ υπενθυμίζεται πως έκτακτο δελτίο καιρού για σοβαρό επεισόδιο σκόνης βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής. 

Tags

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα