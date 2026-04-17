Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μετά το επεισόδιο σκόνης - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία τίθεται σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που ολοκληρώνεται το έκτακτο δελτίο καιρού για σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης.

Όπως αναφέρεται στην προειδοποίηση, το χαμηλό βαρομετρικό βορείως της Αιγύπτου, κινείται βορειοανατολικά και θα επηρεάζει το νησί με βροχές και καταιγίδες, κυρίως από αύριο πρωί.

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 6:00 το πρωί του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ υπενθυμίζεται πως έκτακτο δελτίο καιρού για σοβαρό επεισόδιο σκόνης βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής.