ΥΠΑΜ: Συμμετοχή 10 κυπριακών οντοτήτων σε έργα Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 2025

Η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, με τη συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 16 από τα 57 επιλεγμένα έργα

Συνολικά, δέκα κυπριακές οντότητες εξασφάλισαν συμμετοχή στα έργα του του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund – EDF) 2025, με την αναμενόμενη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανέρχεται σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου 2026 τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του EDF για το 2025. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση 57 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Προστίθεται ότι η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, με τη συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 16 από τα 57 επιλεγμένα έργα, εξέλιξη που, όπως σημειώνεται, αντικατοπτρίζει τη στοχευμένη πολιτική του Υπουργείου Άμυνας για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου οικοσυστήματος άμυνας και ασφάλειας.

Καθοριστική χαρακτηρίζει και τη συμβολή του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, θα διαθέσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως εθνική συγχρηματοδότηση για τις επιτυχούσες προτάσεις.

«Ο Υπουργός Άμυνας, κ. Βασίλης Πάλμας, συγχαίρει τις κυπριακές επιχειρήσεις για τη σημαντική αυτή επιτυχία, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Άμυνας, μέσω συνεκτικής πολιτικής και στοχευμένων δράσεων, ενισχύει διαρκώς την ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας, ενδυναμώνοντας τη θέση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

