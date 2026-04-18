Μαζική κινητοποίηση στη Λάρνακα για το «πάγωμα» των έργων σε Λιμάνι και Μαρίνα

Μαζική κινητοποίηση των Λαρνακέων έξω από το λιμάνι και τη μαρίνα, «ως ένδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλες παλινδρομήσεις ή νέες καθυστερήσεις» αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή, ομόφωνα, η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας συνήλθε την Παρασκευή 17 Απριλίου εκτάκτως με μοναδικό θέμα την πορεία και το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου της πόλης, «ενός έργου υψίστης σημασίας για τη Λάρνακα και την ευρύτερη επαρχία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση έγινε εκτενής αναφορά στις μέχρι σήμερα εξελίξεις, καθώς και στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τους τοπικούς φορείς. Όπως μεταφέρθηκε, προστίθεται, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η μελέτη του Υπερταμείου η οποία θα περιλαμβάνει σαφή καθορισμό των τετραγωνικών μέτρων για χερσαία ανάπτυξη από την υφιστάμενη γη των λιμενικών χώρων.

«Εν συνεχεία, η δέσμευση του Υπουργού είναι πως εντός ενός με δύο μηνών θα παρουσιάσει προσχέδιο συνολικής πρότασης, που θα περιλαμβάνει προκαταρτικό master plan ανάπτυξης τόσο του λιμανιού, του χερσαίου χώρου και της μαρίνας, όσο και το προκαταρτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης», αναφέρεται.

Η Επιτροπή στην ανακοίνωση «υπογραμμίζει με τον πιο έντονο τρόπο ότι, μετά από δύο χρόνια από τον τερματισμό του συμβολαίου με την ΚΙΤΙΟΝ χωρίς ουσιαστική πρόοδο, δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Η Λάρνακα απαιτεί και δικαιούται ξεκάθαρες αποφάσεις, συγκεκριμένο σχεδιασμό και άμεση έναρξη υλοποίησης».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται, «η Επιτροπή δηλώνει ότι παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά την προώθηση του έργου. Τονίζεται ότι, οι πιο πάνω δεσμεύσεις του Υπουργού αποτελούν καθοριστική στιγμή και αναμένονται να συνοδεύονται από πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση, χωρίς περαιτέρω ασάφειες ή αναβολές».

Παράλληλα, «αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, πριν από την επίσκεψη του Υπουργού στη Λάρνακα: πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη από σύσσωμη την Επιτροπή, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, διοργανωθεί μαζική κινητοποίηση των Λαρνακέων έξω από το λιμάνι και τη μαρίνα, ως ένδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλες παλινδρομήσεις ή νέες καθυστερήσεις».

Οι σχετικές ημερομηνίες τόσο για τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, όσο και για την κινητοποίηση θα ανακοινωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Τέλος, αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας «στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η πόλη δεν μπορεί να παραμένει άλλο σε αναμονή. Η Λάρνακα προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει».

Πηγή: ΚΥΠΕ