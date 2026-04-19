Στους 568.587 οι εκλογείς για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ

Σε 568.587 ανέρχεται ο αριθμός των εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι σε αυτούς θα προστεθούν και οι εγκλωβισμένοι εκλογείς των Εκλογικών Περιφερειών Κερύνειας και Αμμοχώστου.

Στους 568.587 εκλογείς περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ανά επαρχία, στη Λευκωσία υπάρχουν 198.376 εκλογείς, στη Λεμεσό 117.052, στην Αμμόχωστο 116.345, στη Λάρνακα 60.561, στην Πάφο 47.429 και στην Κερύνεια 28.824.