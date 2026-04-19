Στους 568.587 οι εκλογείς για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ

Σε 568.587 ανέρχεται ο αριθμός των εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι σε αυτούς θα προστεθούν και οι εγκλωβισμένοι εκλογείς των Εκλογικών Περιφερειών Κερύνειας και Αμμοχώστου.

Στους 568.587 εκλογείς περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ανά επαρχία, στη Λευκωσία υπάρχουν 198.376 εκλογείς, στη Λεμεσό 117.052, στην Αμμόχωστο 116.345, στη Λάρνακα 60.561, στην Πάφο 47.429 και στην Κερύνεια 28.824.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

