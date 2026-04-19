Χειροπέδες σε 30χρονο οδηγό στη Λάρνακα για άρνηση τελικού ελέγχου αλκοόλης - Στο πρώτο τεστ βρέθηκε με 124μg%!

Χειροπέδες σε 30χρονο οδηγό στη Λάρνακα για άρνηση τελικού ελέγχου αλκοόλης - Στο πρώτο τεστ βρέθηκε με 124μg%!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λίγο μετά τις 22:00 χθες, ενώ 30χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λάρνακα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε σε τοίχο οικίας χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Συνελήφθη 30χρονος οδηγός στη Λάρνακα από τον οποίο ζητήθηκε να προβεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης ωστόσο αρνήθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λίγο μετά τις 22:00 χθες, ενώ 30χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη Λάρνακα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε σε τοίχο οικίας χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Αναφέρεται ότι στο σημείο μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας και σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε ο 30χρονος, «εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 124μg% αντί 22μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο». Από τον 30χρονο, ζητήθηκε να προβεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, «ωστόσο αυτός αρνήθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα».

Η Αστυνομία αναφέρει, περαιτέρω, ότι «από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδηγού, ενώ αναμένεται να καταχωρηθεί εναντίον του αύριο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, υπόθεση για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε».

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

