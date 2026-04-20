«Θα αναγκαστούμε να πάρουμε το Νόμο στα χέρια μας» - Εκατοντάδες οι επικίνδυνες οικοδομές στα όρια του Δήμου Λευκάρων

Εκατοντάδες είναι οι επικίνδυνες οικοδομές στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Λευκάρων, μεταξύ των οποίων διατηρητέες σε πολύ άσχημη κατάσταση, τουρκοκυπριακές αλλά και κτίρια που οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται στο εξωτερικό, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Αφού εξέφρασε «λύπη για το θάνατο δύο συνανθρώπων μας από την κατάρρευση του κτιρίου στη Λεμεσό το Μεγάλο Σάββατο» ο κ. Σοφοκλέους εξέφρασε «ταυτόχρονα θυμό και οργή γιατί ως Επιμηθείς τρέχουμε για άλλη μια φορά πίσω από τα γεγονότα».

Πρόσθεσε ότι «εδώ και πολλά χρόνια απευθύνθηκα στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, Μεταφορών, το Τμήμα Πολεοδομίας, τον Κλάδο Διατηρητέων ακόμα και στη Βουλή όπου ξεκίνησε μια συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα των επικίνδυνων οικοδομών, στις οποίες περιλαμβάνονται διατηρητέες, τουρκοκυπριακές αλλά και εγκαταλελειμμένες από τους ιδιοκτήτες τους. Ζήτησα τη λήψη αυστηρών νομικών μέτρων, παρουσίασα φωτογραφικό υλικό και κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις, ωστόσο μετά λύπης μου παρατηρώ πως δεν προχωρήσει τα θέματα όπως θα έπρεπε για να μην θρηνήσουμε θύματα».

Ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε ακόμα ότι «ζήτησα από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας όπως απαιτήσει να γίνει έλεγχος σε όλες τις οικοδομές της πόλης και επαρχίας και να αναρτηθούν όλες οι πολεοδομικές άδειες που δόθηκαν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε» είπε και πρόσθεσε πως «ζήτησα τα ίδια πράγματα και πριν από 20 περίπου μέρες, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στην παρουσία του Προέδρου του ΕΤΕΚ αλλά και του Προέδρου του ΕΟΑΛ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δήμαρχος είπε πως «στον Δήμο Λευκάρων, συμπεριλαμβανομένων και των επτά Δημοτικών Διαμερισμάτων του, υπάρχουν δεκάδες οικοδομές που είναι εγκαταλελειμμένες. Μόνο στα Πάνω Λεύκαρα, έχουν καταγραφεί 555 οικοδομές οι οποίες είναι διατηρητέες, ωστόσο μεγάλο μέρος τους αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ 100 περίπου είναι τουρκοκυπριακές, αρκετές από τις οποίες είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, σε μικρότερο βέβαια βαθμό στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Λευκάρων, δηλαδή στη Βάβλα, τη Λάγια, τη Σκαρίνου, τον Κόρνο, τον Δελίκηπο και τα Κάτω Λεύκαρα».

Σημείωσε ακόμα ότι «στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λάγιας προχωρήσαμε σε κατεδάφιση οικοδομών που ήταν έτοιμες να καταρρεύσουν πάνω στον κόσμο, αφού οι ιδιοκτήτες τους αδιαφορούσαν ή απουσίαζαν στο εξωτερικό. Πριν από μερικά χρόνια ανέφερα ενώπιον βουλευτών της επαρχίας Λάρνακας ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε το Νόμο στα χέρια μας για το συγκεκριμένο θέμα» είπε και πρόσθεσε πως «δυστυχώς η ίδια κατάσταση συνεχίζει και σήμερα αφού δεν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία και εφόδια για να προφυλάξουμε τους δημότες μας από τις οικοδομές οι οποίες σε κάποια στιγμή θα πέσουν στα κεφάλια ανυποψίαστων πολιτών».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Σοφοκλέους απάντησε πως «δεν συμμερίζομαι την άποψη να κατεδαφίζονται οικοδομές οι οποίες έχουν ιστορία και πολιτισμό, αλλά δυστυχώς αναγκαζόμαστε να λαμβάνουμε μέτρα για την ασφάλεια του κοινού. Δεν μπορεί να καταστρέφεται η αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας, ωστόσο από την άλλη η αδράνεια αναγκάζει τους πολιτικούς άρχοντες να κατεδαφίζουν κτίρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα και επικίνδυνα».

Πηγή: ΚΥΠΕ