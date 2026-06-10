Η Έλεν ντε Τζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι σε διακοπές στη Μεσόγειο: Τρυφερά φιλιά και στιγμές αγάπης πάνω σε πολυτελές γιοτ (εικόνες)

Η 68χρονη κωμικός Έλεν ΝτεΤζένερις και η 53χρονη σύζυγός της, Πόρσια ντε Ρόσι, απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη Μεσόγειο. Το ζευγάρι άφησε προσωρινά την πολυτελή κατοικία του στη βρετανική εξοχή, όπου ζει μόνιμα και ταξίδεψε στη Μαγιόρκα για διακοπές με υπερπολυτελές γιοτ, έχοντας στο πλευρό του τη φίλη τους, Κρις Τζένερ.

Παρά τα 18 χρόνια γάμου, οι δυο τους δείχνουν να παραμένουν βαθιά ερωτευμένες. Ο φακός των παπαράτσι τις απαθανάτισε σε τρυφερές στιγμές πάνω στο σκάφος, με φιλιά και τρυφερά στιγμιότυπα. Η Έλεν, ντυμένη με γκρι μπλουζάκι και μαγιό και η Πόρσια με ασπρόμαυρο μπικίνι έδειχναν να απολαμβάνουν τη συντροφιά η μία της άλλης.

Αργότερα, το ζευγάρι πέρασε χρόνο στη θάλασσα, κάνοντας βόλτες με τζετ σκι στα νερά της Μεσογείου.

Η αρχή μίας τρυφερής σχέσης

Η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι παντρεύτηκαν στις 16 Αυγούστου 2008, στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια σε μια μικρή ιδιωτική τελετή με περίπου 19 καλεσμένους.

Η σχέση τους ξεκίνησε επίσημα το 2004 αν και είχαν γνωριστεί νωρίτερα το 2001 σε εκδήλωση. Η Πόρσια έχει πει σε συνεντεύξεις ότι ένιωσε αμέσως έλξη, αλλά τότε φοβόταν τις επιπτώσεις στην καριέρα της οπότε άργησε να προχωρήσει η σχέση.

Ο γάμος έγινε λίγο αφότου νομιμοποιήθηκε προσωρινά ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών στην Καλιφόρνια. Η Έλεν έκανε πρόταση γάμου το 2008 και λίγους μήνες μετά παντρεύτηκαν στο σπίτι τους, επιλέγοντας μια πολύ προσωπική και χαμηλών τόνων τελετή αντί για ένα λαμπερό event του Χόλιγουντ. Φόρεσαν δημιουργίες του σχεδιαστή Zac Posen και αντάλλαξαν όρκους μπροστά στις μητέρες τους και λίγους καλεσμένους.

Η Έλεν δε διστάζει να εκφράσει την αγάπη της για τη σύζυγό της μέσα από δημοσιεύσεις της στα social media

huffpost.gr