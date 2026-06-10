WhatsApp: Προειδοποίηση της Meta σε χρήστες για κακόβουλο λογισμικό

Χρήστες του WhatsApp έγιναν στόχος κακόβουλων συνδέσμων, σύμφωνα με την Meta.

Μια εταιρεία κατασκοπευτικού λογισμικού στοχεύει χρήστες του WhatsApp με κακόβουλους συνδέσμους, παραβιάζοντας δικαστική απόφαση των ΗΠΑ με την εταιρεία.

Σε ανάρτησή της, η Meta ανέφερε ότι το WhatsApp «εντόπισε και απέτρεψε προσπάθειες spear phishing» από την NSO Group, με στόχο μια μικρή ομάδα χρηστών στην Ιορδανία και τον Λίβανο. Επίσης, εντόπισε την ομάδα να δημιουργεί «δοκιμαστικούς λογαριασμούς και ομάδες» στο WhatsApp.

Η NSO ιδρύθηκε στο Ισραήλ, αλλά από πέρυσι ανήκει σε αμερικανική εταιρεία. Δημιούργησε το λογισμικό υποκλοπής Pegasus, το οποίο ήταν τότε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία παρακολούθησης που είχαν κατασκευαστεί ποτέ – και το οποίο εκμεταλλευόταν με την πρώτη ευκαιρία, οποιαδήποτε κενά ασφαλείας στο WhatsApp για να διεισδύει στα τηλέφωνα των χρηστών και να συλλέγει όλα τα δεδομένα τους, όπως μηνύματα, φωτογραφίες και κλήσεις.

Πέρυσι, η εταιρεία λογισμικού έχασε τη δικαστική μάχη απέναντι στη Meta, η οποία κέρδισε αποζημίωση ύψους 167 εκατομμυρίων δολαρίων. Αργότερα, το ποσό μειώθηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το δικαστήριο εξέδωσε μόνιμη διαταγή που απαγορεύει στην NSO Group να στοχοποιεί το WhatsApp και τους χρήστες του.

Η Meta υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις αποδεικνύουν πως η NSO Group παραβίασε τη μόνιμη δικαστική διαταγή που της απαγορεύει να στοχοποιεί χρήστες του WhatsApp και έχει ζητήσει από το δικαστήριο να κρίνει την εταιρεία ένοχη για παραβίαση της απόφασης.

«Για μένα, είναι εντυπωσιακό το επίπεδο αλαζονείας που δείχνει η NSO προχωρώντας σε αυτές τις ενέργειες ενώ έχει μόνιμα απαγορευτεί να το κάνει», δήλωσε ανώτερος ερευνητής του Citizen Lab, οργανισμού που ειδικεύεται στην έρευνα ψηφιακών απειλών κατά της κοινωνίας των πολιτών.

«Είτε πίστευαν ότι δεν θα γίνουν αντιληπτοί είτε θεωρούν, σωστά ή λανθασμένα, ότι διαθέτουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να αποφύγουν τις συνέπειες από την παραβίαση μιας μόνιμης δικαστικής διαταγής ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Από την έναρξη της διακυβέρνησης Τραμπ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η NSO Group αναζητεί τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική αγορά. Για να το πετύχει αυτό, επιδιώκει να αφαιρεθεί από τη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, η οποία της απαγορεύει να συναλλάσσεται με αμερικανικές εταιρείες χωρίς ειδική έγκριση.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη λίστα αυτή επί προεδρίας Μπάιντεν, όταν οι αμερικανικές αρχές έκριναν ότι οι δραστηριότητές της ήταν «αντίθετες προς τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών», εξαιτίας της εκτεταμένης κατάχρησης του λογισμικού Pegasus.

Με πληροφορίες από The Guardian / lifo.gr