Δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων έξω από το σπίτι τους - Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος

Στη σύλληψη 34χρονου κάτοικου της επαρχίας Αμμοχώστου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο εξετάσεων που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 8.40 χθες βράδυ, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από δύο πρόσωπα ηλικίας 18 και 30 ετών ότι, ενώ βρίσκονταν έξω από την οικία τους στην επαρχία Αμμοχώστου, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή όπου εντόπισαν τους δύο παραπονούμενους και διενήργησαν εξετάσεις.

Οι δύο τραυματίες επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου στον 18χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο ενώ ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου, αφού αυτός φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και παρεκτόπιση μέσης γραμμής κεφαλής.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 34χρονου ο οποίος συνελήφθη γύρω στις 9 χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.