Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραπομπή του εν αργία Δημάρχου Πάφου στο Κακουργιοδικείο - Υπέγραψε προσωπική εγγύηση 100.000 ευρώ

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου παρουσιάστηκε σήμερα ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορούσε την παραπομπή του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σε σχέση με υπόθεση καταγγελίας για κατ’ ισχυρισμό βιασμό.

Η υπόθεση ορίστηκε για εκδίκαση στις 28 Μαΐου 2026, με το επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου να διατάσσει όπως η σημερινή διαδικασία διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε στο Δικαστήριο συνοδευόμενος από τους συνηγόρους υπεράσπισής του, δικηγόρους Χρήστο Πουργουρίδη και Επαμεινώντα Κορακίδη, καθώς και από τη σύζυγό του, συγγενείς και φίλους. Κατά τη διαδικασία, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, υπέβαλε αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του φερόμενου θύματος.

Όπως ανέφερε, το αίτημα βασίζεται τόσο στις πρόνοιες του Νόμου 3982 όσο και στο άρθρο 2428, που αφορά την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδίως σε υποθέσεις βίας κατά γυναικών. Τόνισε ότι το αδίκημα του βιασμού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και επιβάλλει αυξημένα μέτρα προστασίας. Από πλευράς υπεράσπισης, ο κ. Πουργουρίδης δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για τη σημερινή διαδικασία, ωστόσο εξέφρασε τη θέση ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η δίκη θα πρέπει να διεξαχθεί δημοσίως.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν μπορεί να διαπομπεύεται ο κατηγορούμενος για μήνες και η δίκη να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών», υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους δημοσιότητας ώστε «να ακουστούν όλα».

Το Δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής και διέταξε τη διεξαγωγή της διαδικασίας χωρίς παρουσία κοινού, ενώ παράλληλα όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου την 28η Μαΐου 2026.

Ο εν αργία Δήμαρχος υπέγραψε προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ ως όρο για την παρουσία του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τέσσερις σοβαρές κατηγορίες βιασμό, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε αναστολή της ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, προκειμένου να τηρηθεί η ορθή διαδικασία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να καταχωριστεί εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, όπου φέρεται να διαπράχθηκαν τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά σχετικές ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν συγκεντρώθηκε ομάδα πολιτών έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πάφου κατά τη σημερινή διαδικασία.