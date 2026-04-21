Δεσμεύεται περιουσία 3,4 εκατ. ευρώ του Γιώργου Κούμα - Η απόφαση του Δικαστηρίου

Τη δέσμευση περιουσίας του τέως προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Φιλελευθέρου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δεσμευθείσα περιουσία του Γιώργου Κούμα που ανέρχεται στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, αφορά ακίνητα και χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εντός Κύπρου.

Το αίτημα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του κυρίου Κούμα, είχε υποβληθεί από την Αστυνομία, μέσω της ΜΟΚΑΣ.

Σύμφωνα με το philenews, το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή και σε περίπτωση καταδίκης του Γιώργου Κούμα, η δεσμευθείσα περιουσία θα δημευθεί προς όφελος του κράτους.

Ο Γιώργος Κούμας αντιμετωπίζει συνολικά 25 κατηγορίες.

Οι 23 σχετίζονται με τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, ενώ οι άλλες δυο κατηγορίες, αφορούν νομιμοποίηση εσόδων πέραν των 6.5 εκατομμυρίων ευρώ, από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Γιώργος Κούμας ορίστηκε να υπογράψει προσωπική εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ και ταυτόχρονα να εγγυηθεί τρίτο πρόσωπο.

Οι όροι που επιβλήθηκαν κρίθηκαν αναγκαίοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του στη δίκη.