Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στην τρίτη έρευνα εντοπίστηκαν αδικήματα εναντίον Γ. Κούμα και άλλων στην ΚΟΠ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Προηγήθηκαν άλλες δύο ποινικές έρευνες στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα.

Σοβαρές ποινικές υποθέσεις, οι οποίες διερευνήθηκαν σε βάθος καταλήγοντας σε πορίσματα εις βάρος εμπλεκόμενων πολιτικών και αθλητικών παραγόντων, τελούν εδώ και μήνες υπό μελέτη στη Νομική Υπηρεσία. Οι πιο καχύποπτοι διακρίνουν σκοπιμότητες και διερωτώνται σε τι οφείλεται η παρατεταμένη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων για ποινικές διώξεις. Παράλληλα, η έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας εντείνει περαιτέρω την απαξίωση προς τον θεσμό και παγιώνει ολοένα και περισσότερο στην κοινωνία την αντίληψη ότι οι ισχυροί και προβεβλημένοι δεν λογοδοτούν, δεν τιμωρούνται και ότι, τελικά, είναι υπεράνω του νόμου. Αποκορύφωμα όλων των παραπά...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα