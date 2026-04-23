Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου κατά την αποκομιδή

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με έναν 46χρονο άνδρα να καταλήγει μέσα σε απορριμματοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων από τους κάδους στη Λεωφόρο Νίκης και ο 46χρονος Ρουμάνος -πιθανόν άστεγος- φαίνεται ότι κοιμόταν μέσα στον κάδο απορριμμάτων για να προστατευτεί από τη βροχή και έτσι βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου κατά τη διάρκεια της αποκομιδής.

Οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί όταν άκουσαν μια φωνή που καλούσε σε βοήθεια και σταμάτησαν αμέσως τη διαδικασία διακόπτοντας την λειτουργία της πρέσας.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

