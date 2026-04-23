Λευκωσία: Με 90 προτάσεις κατεβαίνει ανεξάρτητη υποψήφια η Ιφιγένεια Κάτσιη

Ως ανεξάρτητη υποψήφια βουλεύτρια στην επαρχία Λευκωσίας κατεβαίνει η Ιφιγένεια Κάτσιη, στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές 2026.

Με κεντρικό άξονα την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αυθεντικότητα και τη συμπερίληψη για όλα τα άτομα, αποφάσισε να κατέλθει ως υποψήφια, όπως ανακοίνωσε στον προσωπικό λογαριασμό της στα ΜΚΔ πριν 3 ημέρες.

Η Ιφιγένεια Κάτσιη είναι διευθύντρια της ΜΚΟ Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης (Social Policy and Action Organization), η οποία δραστηριοποιείται στην ευαισθητοποίηση για διάφορα κοινωνικά ζητήματα με επίκεντρο της ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η ανεξάρτητη υποψήφια παρουσιάζει αναλυτικά και τις 90 προτάσεις της, όπως είναι η «Θεσμοθέτηση Πλαισίου για Ενίσχυση της Ευημερίας και Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία» και η «Υποχρεωτική ενσωμάτωση και αναβάθμιση ποδηλατικών υποδομών».