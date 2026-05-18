Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος - Το βίντεο που ανέβασε

Στις 26 Μαΐου φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές.

Βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό του πρώην πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο ποδοσφαίρου με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας, έτσι την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.

Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύει η φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».