Το θέμα με τον θρόνο της Πάφου «έχει παραπάει» - Ιερά Σύνοδος με φόντο Τυχικό και στο επίκεντρο ο Καταστατικός Χάρτης (ηχητικό)

Η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου θα βρεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα συνεδριάζει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα από την Πάφο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος το νέο Καταστατικό δόθηκε στους συνοδικούς και θα τεθεί προς έγκριση το τριήμερο αυτό.

Καταστατικός χάρτης και νέος Μητροπολίτης

Ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού είπε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη ότι δεν αναμένεται να έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου την Τετάρτη και σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της τριήμερης Συνόδου «είναι σίγουρο ότι θα γίνει αναθεώρηση του καταστατικού» και θα δοθούν κάποιες μέρες για να δείξουν το ενδιαφέρον τους όσοι θέλουν να αναλάβουν τον θρόνο της Πάφου.

Σχετική εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεολόγο, αναμένεται λίγες μέρες αργότερα. «Το θέμα έχει παραπαέι και μετά την εκδήλωση που σημειώθηκε το Σάββατο έξω από την Αρχιεπισκοπή και τα όσα ακούστηκαν νομίζω θα επισπεύσουν την εκλογή του νέου Μητροπολίτη για να τελειώνει και αυτό το θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κυριακού.

Διαμαρτυρήθηκαν το Σάββατο

Η διαμαρτυρία, όπως σημειώνει ο κ. Κυριακού «δεν μάζεψε κόσμο. Υπήρχε ένας ιερέας ο οποίος είναι γνωστός αποτοιχισμένος και έλεγε τα δικά του, έβαλαν θέματα όπως μη αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη, έβαλαν παραίτηση Αρχιεπισκόπου».

«Πώς να μαζέψεις κόσμο με τέτοια αιτήματα και ακόμα και αν υπήρχαν κάποιοι που βλέπουν με συμπάθια το θέμα του Τυχικού. Όταν μπαίνουν όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι αντί να φέρνουν κόσμο κοντά τον διώχνουν», πρόσθεσε ο ίδιος..

Απόφαση για Τυχικό

Ερωτηθείς για το αν αναμένεται απόφαση για τον Τυχικό, ο κ. Κυριακού απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε: «το θέμα αυτό πρέπει να τελειώσει οριστικά».

