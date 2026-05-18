Χειροπέδες και σε 21χρονο για τη ληστεία με μαχαίρι στη Λευκωσία

Δεύτερη σύλληψη πραγματοποίησε η Αστυνομία για την υπόθεση ληστείας και επίθεσης με μαχαίρι που διαπράχθηκε στις 9 Μαΐου στη Λευκωσία, με θύμα 32χρονο άνδρα.

Πρόκειται για 21χρονο, ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση 32χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 13 Μαΐου και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο παραπονούμενος δέχθηκε επίθεση γύρω στις 8 το βράδυ της 9ης Μαΐου σε περιοχή της Λευκωσίας από δύο πρόσωπα που του ζήτησαν χρήματα. Ο ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος τον χτύπησε με ξύλο στο χέρι. Αφού τον ακινητοποίησαν, του έκλεψαν το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.

Παράλληλα, εναντίον του 32χρονου υπόπτου προέκυψε μαρτυρία και για δεύτερη υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 2025 στη Λευκωσία. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη και 20χρονος, ο οποίος τέθηκε επίσης υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.