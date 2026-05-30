Τσίπρας και Καρυστιανού φέρνουν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό – Απειλούνται ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση

Τεκτονικές αλλαγές στη διάταξη της πολιτικής σκακιέρας και συνθήκες ασφυξίας για τους μνηστήρες του κεντροαριστερού φάσματος και της υπερδεξιάς «πολυκατοικίας» προκαλεί η «έφοδος» της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η είσοδος της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού στην κομματική πασαρέλα.

Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά αντιλαμβάνονται την απειλή «κανιβαλισμού» από την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος με ένα σχεδόν προσωποπαγή σχηματισμό, απαλλαγμένος από τα «βαρίδια» της Κουμουνδούρου, διεκδικεί να γίνει ο απόλυτος ηγέτης του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου. Την ίδια στιγμή η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού βλέπουν στο πρόσωπο της «μητέρας των Τεμπών» την απειλή έξωσης από τα προνομιακά διαμερίσματα της δεξιότερης συνοικίας.

Το νέο τοπίο είναι προς ώρας ρευστό και οι περισσότεροι δημοσκόποι εκτιμούν ότι ασφαλή εικόνα για τη νέα γεωπολιτική μορφολογία του εγχώριου σκηνικού θα υπάρξει το προσεχές φθινόπωρο. Κοινή πεποίθηση ωστόσο είναι ότι ριζικές αλλαγές δεν αφορούν την πρωτιά στον πίνακα των σφυγμομετρήσεων όπου η Ν.Δ. διατηρεί διψήφιο προβάδισμα, αλλά κυρίως τη δεύτερη θέση, την υπόλοιπη κατάταξη και τον συνολικό αριθμό των κομμάτων που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την είσοδό τους στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, τα συνολικά δεδομένα προαναγγέλλουν σκηνικό άγριας δύσης. Η φράση έμπειρου εκλογολόγου, στην προσπάθειά του να περιγράψει όλα όσα θα ακολουθήσουν έως τις εθνικές εκλογές, είναι χαρακτηριστική: «Πάρτε ποπκόρν και ετοιμαστείτε για άγριες μονομαχίες και γενικευμένες συρράξεις. Τουλάχιστον 8-9 κόμματα -στην ουσία όλα πλην της Ν.Δ.- ετοιμάζονται για αγώνες επιβίωσης σε ένα πολιτικό survivor».

Η μάχη της 2ης θέσης: Τσίπρας vs Ανδρουλάκης

Σύμφωνα πάντα με τους εκλογολόγους, οι Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας θα μονομαχήσουν για τη δεύτερη θέση, με τα αρχικά προγνωστικά να μην είναι ενθαρρυντικά για τη Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ επί σχεδόν ένα έτος έπαιζε σε άδειο γήπεδο λόγω της απουσίας Τσίπρα και της αφασίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τίποτα από τη δεδομένη φθορά που προκαλεί στην κυβέρνηση η παραμονή για 7 χρόνια στην εξουσία. Παράλληλα, η επιχείρηση «διεύρυνσης» με πρόσωπα όπως ο Θεοδόσης Πελεγρίνης δεν επέτρεψε στη «βελόνα» να ξεκολλήσει. Στελέχη του πράσινου στρατοπέδου υποστηρίζουν πως αν το κόμμα εμφάνιζε σήμερα ποσοστά κοντά στο 20% ίσως ο Τσίπρας να ζύγιζε διαφορετικά τις κινήσεις του και παραδέχονται πως σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν φταίει ο «στραβός γιαλός». Οι πρώτες μετρήσεις φαίνεται πως τους επιβεβαιώνουν, καθώς έρευνα της Interview για το politic.gr εκτιμά το κόμμα Τσίπρα στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Αντίστοιχη έρευνα της Real Polls για το protagon.gr ανεβάζει την ΕΛΑΣ στο 16,1% και κατεβάζει σε μονοψήφια (9,6%) τη Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι περισσότεροι δημοσκόποι εξηγούν πως ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς και πως η δεύτερη θέση θα κριθεί από το ποιος θα κερδίσει κεντροαριστερό ακροατήριο. Σε αυτό το κοινό επιχείρησε να απευθυνθεί από το Θησείο ο Τσίπρας, «κοπιάροντας» με δόσεις θεατρικότητας κινήσεις και συνθήματα που παραπέμπουν στον Ανδρέα Παπανδρέου και το παλιό ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει διάθεση σκληρής αντίδρασης προκειμένου να πείσει ότι είναι ο μοναδικός αξιόπιστος πόλος απέναντι στη Ν.Δ. Ο Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Τσίπρα «αντιγραφέα» και μίλησε για «one man show με ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες», σηματοδοτώντας στρατηγική προσωπικών επιθέσεων αντίστοιχων με αυτές που εξαπολύει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η διπλή επίθεση αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση καθώς αντικατοπτρίζει και τη διπλή πίεση που υφίσταται το ΠΑΣΟΚ. Κάθε προσπάθεια να περιφρουρήσει το κεντροαριστερό μέτωπο από την απειλή της ΕΛΑΣ θα επιφέρει αντίστοιχη «αιμορραγία» στο Κέντρο προς τη Ν.Δ. Την ίδια ώρα η παραδοσιακή δημοφιλία του Τσίπρα στην Κρήτη απειλεί να γκρεμίσει μια προνομιακή δεξαμενή του Ανδρουλάκη. Ολα τα αρχικά δεδομένα συνηγορούν ότι η μάχη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προσομοιάζει με αγώνα προσωπικής επιβίωσης. Η πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά από τη Ν.Δ. ήταν σαφές πως αποτελούσε ένα ψυχολογικό σύνθημα και όχι ρεαλιστικό στόχο. Η επόμενη μέρα για τον Ανδρουλάκη θα κριθεί από το αν θα κερδίσει τη δεύτερη θέση, αν δηλαδή θα καταφέρει κάτι που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πετύχει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2012. Να επικρατήσει του Τσίπρα.

Ο εμφύλιος του εξώστη: ΕΛΑΣ εναντίον «τρόικας» της Κουμουνδούρου

Πιο εύκολο για τον Τσίπρα φαίνεται πως είναι το έργο άλωσης του παλιού του σπιτιού. Οι μισοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη με το ένα πόδι εκτός. Στελέχη όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, δεν διστάζουν να δηλώνουν δημόσια την υποστήριξή τους στην ΕΛΑΣ, παρά το γεγονός ότι διατηρούν την κομματική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ιδανικό σενάριο για τον πρώην πρωθυπουργό είναι να πέσουν οριστικά τα ρολά στην Κουμουνδούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Τις τελευταίες ώρες ωστόσο παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα μεταξύ ορισμένων πρώην συντρόφων που γνωρίζουν ότι δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια του Τσίπρα αλλά επιθυμούν να είναι παρόντες την επόμενη μέρα. Η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης φαίνεται πως ζυγίζουν τις κινήσεις ανεξάρτητα από το τι τελικά θα πράξει ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος. Πάντως, η παρουσία ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες κάλπες θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αφαιρέσει δυνάμεις από το κόμμα Τσίπρα.

Η διπλή μάχη της Ζωής

Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ίσως ο μόνος σχηματισμός που απειλείται εξίσου από Τσίπρα - Καρυστιανού με απώλεια σχεδόν ισόποσων ποσοστών. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 10,1% πέφτει ακόμα και στο 3,6% χάνοντας τα 2/3 της δύναμής του. Τα πρώτα δεδομένα οδηγούν σε βάσιμες εκτιμήσεις πως τα πολιτικά κέρδη από τον αγώνα για το δυστύχημα των Τεμπών εξανεμίζονται προς την Ελπίδα της Καρυστιανού. Την ίδια ώρα οι δηλώσεις Τσίπρα ότι «η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη» αποτελούν «σημαία» για τον ίδιο, δείχνουν ότι θα επιχειρήσει να πλήξει την Πλεύση στο προνομιακό της πεδίο. Πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι εύκολη αντίπαλος, καθώς έχει αποδείξει ότι διαθέτει χαλύβδινη ανθεκτικότητα, προσβάσεις και τόλμη για να πλήξει κάθε επιβουλέα. Προς ώρας τηρεί διακριτική στάση απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα και τις οικογένειες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια για τον Τσίπρα. Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μίλησε για «απίθανο θράσος» θυμίζοντας την «κωλοτούμπα» στο δημοψήφισμα, αλλά και τη συμπεριφορά του την ώρα της τραγωδίας στο Μάτι.

Η μάχη του Βορρά με Ελπίδα, Λύση και Φωνή

Από εκεί και κάτω Μαρία Καρυστιανού, Κυριάκος Βελόπουλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου και Δημήτρης Νατσιός θα μονομαχήσουν στα αλώνια της υπερδεξιάς και στα θολά νερά ενός ακροατηρίου που αποτελείται από υμνητές της Ρωσίας, παραθρησκευτικούς ζηλωτές και λάτρεις της συνωμοσίας. Ο στίβος μάχης εκτός από τα συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά φαίνεται πως έχει και γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο πυρήνας των ψηφοφόρων εντοπίζεται κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, εκεί που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε με διψήφια ποσοστά η Ελληνική Λύση. Πλέον, οι πρώτες μετρήσεις σκιαγραφούν αναδιάταξη του συγκεκριμένου τοπίου. Το κόμμα Βελόπουλου από το 10,9% που του έδιναν οι μετρήσεις πριν από τη συμπερίληψη των νέων παικτών, πέφτει ακόμα και στο 4,3%, αρκετά πίσω από την Καρυστιανού που την εμφανίζουν ακόμα και στο 11,4%. Πάντως, για την ώρα το στρατηγείο του Βελόπουλου δεν στέκεται στις πρώιμες δημοσκοπήσεις και δεν ανησυχεί. Συνεργάτες του παραπέμπουν στην ισχνή παρουσία κόσμου στο «Ολύμπιον» και εκτιμούν πως η Ελπίδα θα ξεφουσκώσει. Για τον λόγο αυτό -σημειώνουν- ότι έχει δοθεί εντολή σε όλα τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης να αποφεύγουν ευθείες αναφορές και επιθέσεις της κυρίας Καρυστιανού. Πέραν αυτών υποστηρίζουν πως η Ελληνική Λύση έχει αποκτήσει ισχυρές ρίζες σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα ποσοστά σε 5 συνεχόμενες δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019 έως σήμερα. «Εχουμε πλέον δική μας δεξαμενή ψηφοφόρων. Δεν εξαρτόμαστε από δανεική ψήφο», σημειώνουν χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η ενδεχόμενη ζημιά από τους επίδοξους ανταγωνιστές όπως το κόμμα Καρυστιανού ή εκείνο της Λατινοπούλου τους κόβει την τάση να προσεγγίσουν διψήφια ποσοστά.

Τα πρώτα θύματα

Πάντως, οι πρώιμες κινήσεις των τεκτονικών πλακών στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πως προκαλούν και τα πρώτα θύματα. Η Νίκη δείχνει σημάδια εξαΰλωσης, με τα ποσοστά της να εντοπίζονται πέριξ της μονάδας καθώς οι υποστηρικτές της βρίσκουν αυθεντικότερη έκφραση στην Καρυστιανού. Στην άλλη πλευρά του φάσματος, η Νέα Αριστερά ετοιμάζεται για μία ακόμα διάσπαση, με τους μισούς βουλευτές να φλερτάρουν με τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους να αλληθωρίζουν προς το ΜέΡΑ25. Την ίδια στιγμή, οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι ο μόνος που δικαιούται να μειδιά είναι μάλλον ο Γιάνης Βαρουφάκης. Οι συγκρούσεις που ήδη συντελούνται και εκείνες που θα ακολουθήσουν με μεγαλύτερη ορμή δεν αφορούν προς ώρας τον χώρο της ακραίας Αριστεράς, γεγονός που επιτρέπει στον μεγάλο πρωταγωνιστή του πιο καταστροφικού για τη χώρα εξαμήνου να ονειρεύεται την είσοδό του στη Βουλή.

Πηγή: protothema.gr