Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο μαμούθ σε 55χρονο επειδή κακοποίησε και εγκατέλειψε γατάκια - Ζαλίζει το ποσό!

Βαριά «καμπάνα» σε βάρος ενός 55χρονου βεβαιώθηκε από τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς εγκατέλειψε γατάκια σε οικόπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 55χρονος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, γιατί εγκατέλειψε εννιά συνολικά γατάκια σε οικόπεδο, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σε βάρος του, όπως αναφέρει το cnn.gr βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου, καθώς και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.