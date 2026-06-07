Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο μαμούθ σε 55χρονο επειδή κακοποίησε και εγκατέλειψε γατάκια - Ζαλίζει το ποσό!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βαριά «καμπάνα» σε βάρος ενός 55χρονου βεβαιώθηκε από τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς εγκατέλειψε γατάκια σε οικόπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 55χρονος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, γιατί εγκατέλειψε εννιά συνολικά γατάκια σε οικόπεδο, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σε βάρος του, όπως αναφέρει το cnn.gr βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου, καθώς και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

 

Tags

ΕΛΛΑΔΑΖΩΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα