Ελληνοτουρκικά: Δυσφορία Φιντάν για τις αντιδράσεις Γεραπετρίτη στο νομοσχέδιο των θαλάσσιων ζωνών

Μηνύματα προς την Αθήνα για το νομοσχέδιο των θαλάσσιων ζωνών που βρίσκεται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση έστειλε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στη Σόφια, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κατά τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και θέματα περιφερειακής συνεργασίας.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση και υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι χώρα που «σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας». Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα αναμένει τον ίδιο σεβασμό από τους γείτονές της.

Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, ο Τούρκος Yπουργός εξέφρασε επίσης δυσφορία για δηλώσεις που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις, ζητώντας πιο υπεύθυνη στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ακόμη ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ