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Ελλάδα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο – Οκτώ τραυματίες, τρεις διασωληνωμένοι (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών σε βιομηχανική περιοχή – Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και ελικόπτερο

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στον Ασπρόπυργο, σε βιομηχανική περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών περίπου στις 08:00. Από τη φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οκτώ άτομα έχουν υποστεί εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία για νοσηλεία.

Στο Θριάσιο νοσηλεύονται επτά άτομα. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι τρεις είναι ελαφρά ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο και δύο τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο.

Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας διασωληνωμένος ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα εκ των οποίων δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, protothema.gr

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