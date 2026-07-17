Συγκίνηση στη Μητρόπολη Αθηνών για τη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου λέει το τελευταίο «αντίο»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Μάρως Κοντού, με τη σορό της σπουδαίας ηθοποιού να φτάνει λίγο πριν από τις 09:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και προσωπικότητες από τον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της πολιτικής συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της με τις ερμηνείες και την πολυετή προσφορά της.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν ο στενός της φίλος και Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος θα εκφωνήσει τον επικήδειο, αποχαιρετώντας τη γυναίκα που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ανάμεσα στους επώνυμους που δίνουν το παρών είναι οι: Εβελίνα Παπούλια, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Γιώργος Καραμίχος, Σπύρος Μπιμπίλας, Κοραλία Καραντή, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Άντζελα Γκερέκου, Ανδρέας Γεωργίου.

Έξω από τη Μητρόπολη, δεκάδες πολίτες και θαυμαστές της Μάρως Κοντού κρατούν λευκά λουλούδια, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της και να την ευχαριστήσουν για τις αξέχαστες στιγμές που χάρισε μέσα από τους ρόλους της.





Η είδηση της απώλειάς της είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο ελληνικό κοινό. Η αγαπημένη ηθοποιός έδινε γενναία μάχη, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε λάβει εξιτήριο από το «Αττικόν», ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου για νοσηλεία.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η τελευταία επιθυμία που φέρεται να είχε εκφράσει στους στενούς της φίλους: στην επόμενη συνάντησή τους να αφήσουν ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι μπροστά από την άδεια καρέκλα της, ως έναν συμβολικό αποχαιρετισμό.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε αυτή την επιθυμία με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι, Μάρω μου».

Η οικογένειά της ζήτησε, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να ενισχύσουν το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», έναν οργανισμό με τον οποίο η μεγάλη ηθοποιός είχε συνδεθεί στενά, έχοντας διατελέσει πρόεδρός του.

Η Μάρω Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και ένα έργο που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει τις επόμενες γενιές.