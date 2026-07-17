Λετυμπιώτης: Σαφές το μήνυμα της επίσκεψης Γκουτέρες - Η διεθνής κοινότητα επενδύει στη λύση

Το μήνυμα που εκπέμπεται με την κάθοδο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο είναι ότι η διεθνής κοινότητα επενδύει στην προοπτική της λύσης και όχι στη διαιώνιση του στάτους κβο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κληθείς να σχολιάσει τη σημασία της επίσκεψης του ΓΓ του ΟΗΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία αποτίμησης της μέχρι σήμερα πορείας της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα, ενώ, είπε, η πλευρά μας αναμένει με ενδιαφέρον τις κατευθύνσεις που θα αναδείξει ο ίδιος σε σχέση με τη συνέχεια της διαδικασίας και τα επόμενα βήματα.

Τόνισε επίσης ότι η κινητικότητα που αναπτύσσεται δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων να ανταποκριθούν σε αυτή την προοπτική.

Στη δήλωσή του, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, τόσο ως προς την ουσία των επαφών όσο και για τον ισχυρό πολιτικό συμβολισμό που εκπέμπει».

Επιβεβαιώνει, είπε, «ότι η νέα πρωτοβουλία που ο ίδιος ανέλαβε προσωπικά παραμένει ενεργή, εξελίσσεται, αποκτά συνέχεια και διατηρεί τη δυναμική της. Η επίσκεψη θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία αποτίμησης της μέχρι σήμερα πορείας της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα, ενώ αναμένουμε με ενδιαφέρον τις κατευθύνσεις που θα αναδείξει ο ίδιος σε σχέση με τη συνέχεια της διαδικασίας και τα επόμενα βήματα».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και διαρκώς ενισχυόμενης διεθνούς κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό, είπε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι η «πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διορισμός Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό και η σαφής διασύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις με το Κυπριακό συνθέτουν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον στη διαμόρφωση του οποίου συνέβαλαν καθοριστικά οι πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενεργότερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων ως καταλύτη προόδου και για διατήρηση του Κυπριακού σταθερά ψηλά στη διεθνή ατζέντα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δύο σημαντικοί διεθνείς πυλώνες, Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποιούνται παράλληλα και λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον κοινό στόχο της δημιουργίας προϋποθέσεων για πρόοδο στο Κυπριακό, υπό την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών». Η εξέλιξη αυτή, διευκρίνισε, δεν είναι συγκυριακή. «Αντανακλά τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης διεθνούς δυναμικής που ενισχύει τις προοπτικές της διαδικασίας. Είναι αποτέλεσμα επίμονης διπλωματικής προσπάθειας, συνεχών επαφών και μιας συνεπούς στρατηγικής που επιδιώκει να κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους διεθνείς και ευρωπαϊκούς μοχλούς προς την κατεύθυνση της λύσης».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνέχισε «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου, στο διεθνές δίκαιο, στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με συνέπεια και αξιοπιστία εργαζόμαστε ώστε η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη να αποτελέσει ουσιαστικό εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου έχουν διακοπεί».

Η σημερινή συγκυρία, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, «καθιστά ακόμη πιο εμφανές ότι η πρόοδος στο Κυπριακό και η πρόοδος στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας εδράζονται στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές: στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτές. Αυτή είναι η κοινή αφετηρία και αυτή είναι η κοινή υποχρέωση».

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές, είπε, ότι «η διεθνής κοινότητα επενδύει στην προοπτική της λύσης και όχι στη διαιώνιση του στάτους κβο. Η κινητικότητα που αναπτύσσεται δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων να ανταποκριθούν σε αυτή την προοπτική». Η δική μας πλευρά, σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, «έχει αποδείξει με πράξεις τη βούληση και την ετοιμότητά της. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσον όλοι θα επιλέξουν να ευθυγραμμιστούν με τη συλλογική διεθνή προσπάθεια και το συμφωνημένο πλαίσιο».

Το επόμενο διάστημα, ανέφερε, «θα καταδείξει κατά πόσον θα υπάρξει ανταπόκριση σε αυτή τη συλλογική διεθνή προσπάθεια, μέσα από ουσιαστικές κινήσεις που συνάδουν με το συμφωνημένο πλαίσιο, το διεθνές δίκαιο καθώς και τις αρχές, τις αξίες, το κεκτημένο και το Δίκαιο της ΕΕ».

Διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, αξιοπιστία και ειλικρινή πολιτική βούληση, ώστε η δυναμική που έχει δημιουργηθεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστική πρόοδο προς την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

ΚΥΠΕ