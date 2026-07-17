Την Τρίτη στην κυκλοφορία ο δρόμος των Κονιών: δήλωση Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ενημέρωσε ότι θα υπάρξει ολιγοήμερη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στον δρόμο των Κονιών, εξαιτίας απρόβλεπτου τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπισε η ανάδοχος εταιρεία ασφαλτόστρωσης στις εγκαταστάσεις της. Όπως ανέφερε, κατά τη σημερινή επιτόπια επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα του έργου, χωρίς όμως να σχετίζεται με την πρόοδο των εργασιών επί του δρόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα αρχίσουν τη Δευτέρα και, εφόσον δεν προκύψει οποιοδήποτε νέο απρόοπτο, ο δρόμος θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένος και ασφαλής στην κυκλοφορία την Τρίτη.

Ο Δημαρχεύων Πάφου υπογράμμισε ότι το τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επίλυσης και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των εργασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με την απαιτούμενη ποιότητα και ασφάλεια. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό για κατανόηση σχετικά με τη σύντομη αυτή καθυστέρηση, ευχαριστώντας τους πολίτες για την υπομονή και τη συνεργασία τους.

«Την Τρίτη ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία», τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.Ο κ. Ονησιφόρου απαντούσε σε παράπονα οδιερχόμενων οδηγών για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών.