Ελλάδα: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το ΙΧ του σε στρατόπεδο – Παραλίγο να παρασύρει τα στελέχη της μονάδας

Το μεσημέρι του Σαββάτου (18 Ιουλίου) προκλήθηκε αναστάτωση στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στον χώρο του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, θέτοντας σε κίνδυνο στρατιωτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός δεν μείωσε ταχύτητα καθώς πλησίαζε τη στρατιωτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στην κεντρική πύλη. Από τη σύγκρουση κατέρριψε τη μεταλλική μπάρα ασφαλείας και εισήλθε στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου.

Το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα μέσα στη μονάδα, περνώντας σε μικρή απόσταση από στρατιωτικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Η άμεση αντίδρασή τους απέτρεψε τον τραυματισμό τους και την πρόκληση σοβαρότερου περιστατικού.

Μετά το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 52χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας.