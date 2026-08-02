Καίγεται η Ελλάδα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα (βίντεο)

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα, με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν στο επίκεντρο της μεγάλης κινητοποίησης. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη για να ανακόψουν την πορεία των πυρκαγιών και να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Στο Πόρτο Γερμενό, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο νότιο μέτωπο, ώστε η φωτιά να μην περάσει προς την Ψάθα, καθώς και στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και βόρεια αυτού, με στόχο να μην κινηθεί προς τα Βίλια.

Ιδιαίτερη αγωνία υπήρξε και στον οικισμό Βένιζα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν τιτάνια προσπάθεια για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο.

66.600 στρέμματα στις φλόγες

Η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής αποτυπώνει το μέγεθος του πύρινου εφιάλτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περίπου 66.600 στρέμματα είχαν επηρεαστεί από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στη Βοιωτία και άλλα 35.700 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό, με τη φωτιά στην Αττική να συνεχίζει να καίει.

Θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν την κατάσβεση

Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και στις εναέριες επιχειρήσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, αεροσκάφη και ελικόπτερα δυσκολεύονταν είτε να πραγματοποιήσουν υδροληψίες είτε να προχωρήσουν σε ρίψεις νερού εξαιτίας των έντονων αναταράξεων.

Στη Βοιωτία, πάντως, η κατάσταση χαρακτηριζόταν από την Πυροσβεστική ως «σταθερή».

Συνολικά σε Αττική και Βοιωτία επιχειρούσαν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 134 οχήματα. Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Μάχη και στη Φωκίδα

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στη Φωκίδα, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σκάλωμα, με στόχο να μην επεκταθεί προς την περιοχή Πηγή.

Μηνύματα του 112 είχαν σταλεί για απομάκρυνση κατοίκων από Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο.

Στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα.

59 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο

Συνολικά, μέσα στο τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η σημερινή ημέρα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς για Αττική, Βοιωτία και Εύβοια προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, με τις περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα παραμένει σε γενική επιφυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ