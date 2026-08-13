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Στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αύριο, Παρασκευή, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Αρχιερατικό Εσπερινό και τη λιτάνευση της Εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου, στη Μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, στη διάρκεια των οποίων θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.

Αύριο, Παρασκευή, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Αρχιερατικό Εσπερινό και τη λιτάνευση της Εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μετά την ολοκλήρωσή της θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας και της Παναγίας Σουμελά και η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή ποντιακών χορευτικών συγκροτημάτων.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις διοργανώνουν το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο "Παναγία Σουμελά".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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