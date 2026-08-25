Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας: Η μάχη δύο ετών και το τέλος στα 57 του

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, έπειτα από μακρά νοσηλεία.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο γνωστός καλλιτέχνης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το τηλεοπτικό σόου J2US. Παρά τη μάχη που έδωσε επί δύο χρόνια, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της δισκογραφίας και της νυχτερινής διασκέδασης, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση, αλλά και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου 1994 από την Eros Music, σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Ο δίσκος σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και αποκτώντας χρυσή διάκριση.

Πηγή: protothema.gr