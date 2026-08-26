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Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τις φρεγάτες Bergamini: Υπογραφές Ελλάδας - Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου | Shutterstock

Η Αθήνα και η Ρώμη οδεύουν προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Bergamini από το Πολεμικό Ναυτικό. Η υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης θα καθορίσει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους του προγράμματος, με την πρώτη φρεγάτα να αναμένεται το 2028 και τη δεύτερη το 2029.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini, με την υπογραφή της σχετικής Εφαρμοστικής Ρύθμισης να έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, η συμφωνία ενεργοποιεί ουσιαστικά το πρόγραμμα απόκτησης των δύο ιταλικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό και αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λα Σπέτσια.

Στη Ρώμη αναμένεται να βρεθούν ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι Αρχηγοί Ναυτικού Ελλάδας και Ιταλίας. Την Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογράψουν η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ και η αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

Με την υπογραφή οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι για την αγορά των δύο πρώτων FREMM. Παράλληλα καθορίζονται το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασής τους, το πλαίσιο υποστήριξης των πλοίων και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η πρώτη φρεγάτα, Carlo Bergamini (F-590), προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028, ενώ η Virginio Fasan (F-591) θα ακολουθήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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