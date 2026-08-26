ΑΗΚ: Ψάχνουν τον ένοχο για το black out της Παρασκευής - Εκτός κάδρου της βλάβης η CYTA

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΑΗΚ για τα αίτια της βλάβης που επηρέασε την επικοινωνία με μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν λανθασμένα δεδομένα στο Κέντρο Ελέγχου, προκαλώντας την αναστάτωση στο ηλεκτρικό σύστημα και τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα πρώτα στοιχεία, πάντως, φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο το πρόβλημα να προήλθε από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Cyta και ειδικότερα από τη σύνδεση 5G μέσω της οποίας εξυπηρετείται μέρος της μεταφοράς των δεδομένων.

Η αρχική ανακοίνωση της ΑΗΚ

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΑΗΚ για το περιστατικό της Παρασκευής, το πρόβλημα προέκυψε από προσωρινή απώλεια επικοινωνίας μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου Διανομής και φωτοβολταϊκών πάρκων που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο διανομής. Η αδυναμία ελέγχου των φωτοβολταϊκών πάρκων είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί αυτόματη απόρριψη καταναλωτικού φορτίου περίπου 140 MW, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται εντός περίπου μίας ώρας.

Το μέγεθος της απώλειας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για το κυπριακό ηλεκτρικό σύστημα. Όπως είχε δηλώσει στον «Π» ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Χάρης Ζαβαλλής, πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλη απώλεια, εάν ληφθεί υπόψη ότι η μεγαλύτερη συμβατική μονάδα παραγωγής που βρίσκεται σήμερα στο σύστημα είναι της τάξης των 120 MW.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαβαλλή, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αφενός να εντοπιστεί το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες και αφετέρου να δημιουργηθούν πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανάληψης ενός αντίστοιχου συμβάντος.

Εκτός κάδρου της βλάβης η CYTA

Μιλώντας στον «Π», η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι η Αρχή διερευνά ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε τη σύγχυση στη μεταφορά των δεδομένων από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα προς το Κέντρο Ελέγχου της ΑΗΚ.

Όπως εξήγησε, τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από τα φωτοβολταϊκά πάρκα και στη συνέχεια μεταφέρονται από την ΑΗΚ στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

«Εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και ήρθαν λανθασμένα τα δεδομένα. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή η διακοπή», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου. Η διερεύνηση, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί σε ποιο σημείο της αλυσίδας παρουσιάστηκε η βλάβη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΗΚ βρίσκεται σε επαφή τόσο με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών όσο και με την εταιρεία που εγκατέστησε το Κέντρο Ελέγχου, καθώς και με άλλους εξωτερικούς ή εσωτερικούς συνεργάτες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα συστήματα.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ σημείωσε ότι από την έρευνα που πραγματοποίησε η Cyta δεν φαίνεται, σε αυτό το στάδιο, να προκύπτει πρόβλημα από τις δικές της υποδομές. «Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, όπως φαίνεται, ολοκλήρωσε την έρευνά της και δεν προκύπτει από εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι η ΑΗΚ συνεχίζει να εξετάζει τα υπόλοιπα ενδεχόμενα.

Ερωτηθείσα ειδικότερα κατά πόσο έχει αποκλειστεί πρόβλημα στη σύνδεση 5G που έχει εγκαταστήσει η Cyta, η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι «σε πρώτο στάδιο φαίνεται ότι δεν ήταν από τη σύνδεση 5G». Τόνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι ακριβώς προκάλεσε τη δυσλειτουργία. «Δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι το προκάλεσε. Προσπαθούμε να βρούμε πού έγινε κάτι, για να μην επαναληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Cyta

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευθηκαν στην Καθημερινή και επιβεβαίωσαν πηγές της εταιρίας , η Cyta, πελάτης της οποίας είναι η ΑΗΚ, δεν εντόπισε οποιαδήποτε δυσλειτουργία στις υποδομές μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες τηλεμετρίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την εμφάνιση του προβλήματος δεν υποβλήθηκε προς τη Cyta αίτημα για διαχείριση περιστατικού ή για έλεγχο της οπτικής ίνας και των υποδομών ασύρματης επικοινωνίας που εξυπηρετούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Παρά ταύτα, ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός προχώρησε με δική του πρωτοβουλία σε ελέγχους των συστημάτων του, χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με τη βλάβη στη μεταφορά των δεδομένων.