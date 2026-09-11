Εκεί που άρχισαν όλα...: Τη Δευτέρα, στη Νίκαια, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, αναμένεται να γραφτεί η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με την οικογένειά του να επιλέγει τον τόπο όπου ξεκίνησε η ζωή του για το ύστατο αντίο.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή αναμένεται να τελεστεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή των οδών Κοτυώρων, λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλλη.

Την πληροφορία γνωστοποίησε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επιθυμία των οικείων του να ταφεί στη γενέτειρά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο και χιλιάδες ανθρώπους που τον ακολούθησαν και τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.