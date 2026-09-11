Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε αλλά δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη, στην οικογένειά του θα περάσει η περιουσία του

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν κατά πόσο ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε συντάξει διαθήκη, με την οποία να καθορίζει τους κληρονόμους της περιουσίας του, ιδιαίτερα μετά τη μακροχρόνια και έντονη σύγκρουσή του με μέλη της οικογένειάς του για οικονομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ», διαθήκη δεν υπάρχει. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα τόσο ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον τραγουδιστή τον τελευταίο χρόνο, Χαράλαμπος Λυκούδης, όσο και ο Γιώργος Μερκουλίδης, ο νομικός με τον οποίο ο Μαζωνάκης διατηρούσε επί σειρά ετών επαγγελματική συνεργασία αλλά και προσωπική φιλία.

«Δεν υπάρχει διαθήκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». Από την πλευρά του, ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε στο ίδιο δημοσίευμα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συντάξει διαθήκη, μετά τη βαθιά ρήξη που είχε προκληθεί στις σχέσεις του με την οικογένειά του, ωστόσο, όπως εκτιμά, δεν πρόλαβε να το κάνει.

Σύμφωνα πάντα με το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», στην περιουσία του τραγουδιστή περιλαμβάνονται η κατοικία στην οποία διέμενε στη Βουλιαγμένη, δύο ακόμη ακίνητα στον Λυκαβηττό και στην Κρήτη, καθώς και εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στη Μύκονο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής διαμάχης με την αδελφή του, Βάσω, καθώς ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει ότι μετοχές της εταιρείας είχαν μεταβιβαστεί εν αγνοία του στο όνομα της αδελφής του και του συζύγου της.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει διαθήκη, το δημοσίευμα του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» αναφέρει ότι η περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται, βάσει της νόμιμης κληρονομικής διαδοχής, να περάσει εξ αδιαιρέτου στους γονείς και στις δύο αδελφές του.

Σε ό,τι αφορά τις νομικές εκκρεμότητες, ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στη διαδικασία της κληρονομιάς.

Όπως εξήγησε, το 2024 είχαν κατατεθεί αγωγές λογοδοσίας για τις οικονομικές διαφορές με την οικογένεια, από τις οποίες η πλευρά του τραγουδιστή είχε στη συνέχεια παραιτηθεί τυπικά, με σκοπό να επανέλθει με νέες αγωγές. Ωστόσο, οι νέες αυτές νομικές ενέργειες δεν προχώρησαν μετά το τέλος της συνεργασίας τους.

«Δεν κατατέθηκαν τελικά αυτές οι νέες αγωγές μετά το τέλος της συνεργασίας μας, παρότι, εξ όσων γνωρίζω, ο ίδιος ήθελε να προχωρήσει δικαστικά με αυτή την υπόθεση», ανέφερε ο κ. Μερκουλίδης.

Η μοναδική υπόθεση που, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εξακολουθεί να εκκρεμεί είναι μήνυση που είχε κατατεθεί κατόπιν εντολής του Γιώργου Μαζωνάκη για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση σε σχέση με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο πρώην δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε ακόμη ότι η συγκεκριμένη περίοδος είχε επηρεάσει βαθιά τον Μαζωνάκη. «Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο τον είχε πληγώσει βαθύτατα. Ήταν το πιο δύσκολο και επίπονο κομμάτι της ζωής του», δήλωσε στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει μαζί του στα μέσα Αυγούστου και του είχε ζητήσει να συναντηθούν, χωρίς να του εξηγήσει τον λόγο. Επειδή ο δικηγόρος βρισκόταν τότε σε διακοπές, είχαν συμφωνήσει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Η συνάντηση, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ.