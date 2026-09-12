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To Iράν λέει ότι η Μ. Ανατολή δεν θέλει τις ΗΠΑ «αως περιφερειακό αστυνομικό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε το Σάββατο ότι η Μέση Ανατολή δεν χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι «περιφερειακός αστυνομικός», καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε πόλεμο και ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

«Δεν χρειαζόμαστε περιφερειακό αστυνομικό: την εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια της περιοχής μπορούν να εγγυηθούν μόνο οι κύριοι παράγοντες της και οι χώρες που την αποτελούν», δήλωσε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS στην Ινδία και συγκεκριμένα σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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