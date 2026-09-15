Άδωνις Γεωργιάδης για τους γιατρούς του Μαζωνάκη: Μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες - Η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι

Σκληρή επίθεση στους δύο γιατρούς που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι εξαπέλυσε ο Έλληνας υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους «απατεώνες».

Μιλώντας στο Mega και ερωτηθείς για τη συγγνώμη που είχε απευθύνει στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να υπάρχουν και ευθύνες του κράτους για το γεγονός ότι η δράση των συγκεκριμένων προσώπων δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

Όπως ανέφερε, μια οικογένεια έχασε το παιδί της και, όπως είπε, δεν αποποιείται τυχόν ευθύνες που αναλογούν στις κρατικές υπηρεσίες ή και στον ίδιο, υπό την έννοια ότι οι αρμόδιες αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως τους δύο γιατρούς, αλλά ενδεχομένως και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου είχαν μεταβεί τρεις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο για έλεγχο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να διαπιστώσουν παραβάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός φέρεται να παρακολουθούσε μέσω κάμερας ποιοι προσέγγιζαν το ιατρείο και, όταν αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο για ελεγκτές, απομάκρυνε το επίμαχο μηχάνημα στο μπαλκόνι, έκλεινε τις κουρτίνες και υποστήριζε ότι οι σχετικές αναφορές στο Διαδίκτυο γίνονταν απλώς για διαφημιστικούς λόγους.

«Μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο επανασύστασης του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας.

Όπως εξήγησε, ένα εξειδικευμένο ελεγκτικό σώμα με αποκλειστικό αντικείμενο τον χώρο της Υγείας θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, καθώς, όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σε σχέση με το ευρύτερο πεδίο ελέγχου της Νέας Αρχής Διαφάνειας.