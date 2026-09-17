Qatargate: Η Βουλή των Ελλήνων ήρε την ασυλία Αβραμόπουλου – Ανοίγει ο δρόμος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων προχώρησε στην άρση της ασυλίας του βουλευτή Ηλείας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχουν εκδώσει βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Η άρση ασυλίας υπερψηφίστικε από 264 βουλευτές επί των 266 ψηφισάντων, ενώ δύο βουλευτές ψήφισαν «παρών».

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, σε επικοινωνία που είχε με το ΚΥΠΕ, υποστήριξε ότι έχει ήδη προγραμματίσει την οικειοθελή προσέλευσή του στις βελγικές αρχές, κατόπιν συνεννόησης των νομικών του εκπροσώπων, και ανέφερε ότι αναμένει να ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο ίδιος σημείωσε πως είχε ενημερώσει σχετικά τις βελγικές αρχές πριν από τρεις μήνες, ζητώντας μάλιστα να μεταβεί νωρίτερα, ενώ αρνήθηκε ότι αιτήθηκε την αναβολή της σημερινής διαδικασίας άρσης ασυλίας από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Σημειώνεται ότι η εκτέλεση του εντάλματος πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας των τριών μηνών που λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι δεν προβάλλει καμία αντίρρηση στη διαδικασία και ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση του εντάλματος δεν οφειλόταν σε δική του επιλογή. Εξήγησε ότι, όταν είχε αρχικά κληθεί από τις βελγικές αρχές το 2025, ακολούθησε τη συμβουλή των τότε νομικών του συμβούλων να μην μεταβεί λόγω της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι που όπως είπε προκάλεσε την αντίδραση των βελγικών αρχών και οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον οργανισμό Fight Impunity, ο πρώην Επίτροπος επανέλαβε ότι επρόκειτο για τιμητική και μη εκτελεστική συμμετοχή, τονίζοντας ότι είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία δεοντολογικού ελέγχου πριν αναλάβει τη θέση. Έκανε λόγο επίσης για επαφές που είχε στις Βρυξέλλες μετά τη λήξη της θητείας του, σχετικές με τις προσπάθειες προώθησης του εν λόγω οργανισμού, επισημαίνοντας πως έχει επισκεφθεί τις Βρυξέλλες μόλις τρεις φορές από το 2019 όπου και ολοκληρώθηκε η θητεία του.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει «κατηγορηματικά και απερίφραστα» πως δεν έχει «καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις» που διερευνώνται στο πλαίσιο του Qatargate. Στο κείμενο, υποστηρίζει ότι η θητεία του ως Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας είχε ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019, πολύ πριν από τη σχετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για την απαλλαγή πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, η οποία προωθήθηκε το 2022 από την επόμενη Επιτροπή. Διευκρινίζει ακόμη πως δεν είχε γνώση ούτε ένδειξη τυχόν παράνομης δραστηριότητας προσώπων συνδεδεμένων με το Fight Impunity, ενώ κάθε αμοιβή που έλαβε από τη συμμετοχή του ήταν δηλωμένη και φορολογημένη κανονικά.

Επιπλέον, ο βουλευτής Ηλείας αναφέρει στο υπόμνημα ότι η μη ανταπόκρισή του στην αρχική πρόσκληση των βελγικών αρχών δεν οφειλόταν σε πρόθεση αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά στη νομική συμβουλή που είχε λάβει λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας και της ασυλίας που τη συνοδεύει. Κάνει λόγο για ήδη προγραμματισμένη οικειοθελή προσέλευση στις βελγικές δικαστικές αρχές, την οποία χαρακτηρίζει ένδειξη πλήρους συνεργασίας, χωρίς αυτό να συνιστά την παραδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Καταλήγοντας, δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στην άρση της ασυλίας του και ζητά από τη Βουλή να επιτρέψει την «απρόσκοπτη εξέλιξη» της δικαστικής διαδικασίας.

Έχει ζητηθεί από το ΚΥΠΕ και εκκρεμεί σχετικό σχόλιο από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου, ενώ αναμένεται και περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία μετάβασής του κ. Αβραμόπουλου στο Βέλγιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ