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Πρώτο τετ α τετ Σοφίας–Καρογιάν: ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ αναζητούν κοινό έδαφος - Συμφώνησαν να τα ξαναπούν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μάριος Καρογιάν και Σοφία Χριστοδούλου συμφώνησαν να κρατήσουν ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας και να επανέλθουν με νέα συνάντηση για τον ρόλο του ενδιάμεσου χώρου και ζητήματα κοινού πολιτικού ενδιαφέροντος

Την πρόθεση να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και να επανέλθουν με νέα συνάντηση για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος εξέφρασαν οι πρόεδροι της ΔΗΠΑ και της ΕΔΕΚ, Μάριος Καρογιάν και Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, κατά την πρώτη εθιμοτυπική τους συνάντηση μετά την εκλογή της νέας προέδρου της ΕΔΕΚ.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης υποδέχθηκε τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή στα γραφεία της ΔΗΠΑ, τη συνεχάρη για την εκλογή της και της ευχήθηκε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, τα προβλήματα της κοινωνίας, την πορεία του πολιτικού και κομματικού συστήματος, καθώς και για τον ρόλο του ενδιάμεσου πολιτικού χώρου στη νέα πολιτική πραγματικότητα.

Ο Μάριος Καρογιάν υπογράμμισε την ανάγκη οι πολιτικές δυνάμεις να λειτουργούν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διάθεση συνεργασίας, συμβάλλοντας, όπως ανέφερε, στη διαμόρφωση πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ δεν εκπροσωπούνται σήμερα στη Βουλή, έχουν ευθύνη να παραμείνουν ενεργές στην κοινωνία μέσα από τις πολιτικές τους θέσεις, τις προτάσεις τους και την πολιτική τους παρουσία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους και να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση, κατά την οποία θα εξετάσουν πιο αναλυτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ ευχαρίστησε τον κ. Καρογιάν για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε στη σημασία της ανοικτής επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξέφρασε επίσης την πρόθεση να συνεχιστούν ανάλογες επαφές, με αντικείμενο το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

 

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