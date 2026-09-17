Μυστική ναυτική άσκηση Ελλάδας–Ισραήλ στη Μεσόγειο: Την κράτησαν κρυφή για δύο εβδομάδες

Κοινή ναυτική άσκηση του Ισραήλ και της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο πριν από δύο και πλέον εβδομάδες, παρέμεινε όμως μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι σήμερα. Την πραγματοποίησή της αποκάλυψαν στο ΚΥΠΕ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), παρέχοντας παράλληλα βίντεο και φωτογραφίες.

Στην άσκηση συμμετείχαν δύο ισραηλινά πυραυλοφόρα σκάφη και δύο φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με τον IDF, εντάχθηκε στη συνεχιζόμενη συνεργασία των δύο ναυτικών δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της δυνατότητάς τους να δρουν αποτελεσματικά από κοινού.

Τα πληρώματα εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εντοπισμός απειλών στο θαλάσσιο πεδίο και άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους. Πραγματοποιήθηκαν επίσης ανταλλαγές προσωπικού, ώστε στελέχη των δύο πλευρών να μοιραστούν τεχνογνωσία και εμπειρία και να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία εν πλω.

Η ισραηλινή ενημέρωση δεν προσδιορίζει την ακριβή ημερομηνία ή την περιοχή της άσκησης και δεν εξηγεί γιατί αυτή παρέμεινε μυστική επί περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Ο διοικητής του 3ου Στολίσκου του Ισραηλινού Ναυτικού, ο οποίος κατονομάστηκε μόνο ως πλοίαρχος «T», δήλωσε ότι «η εμβάθυνση της συνεργασίας με ναυτικές δυνάμεις εταίρων ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τους διεθνείς δεσμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή σταθερότητα».

Όπως πρόσθεσε, η συνεργασία βελτιώνει την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος σεναρίων, ενισχύει την προστασία των θαλάσσιων συνόρων του Ισραήλ και καθιστά ισχυρότερο το Ισραηλινό Ναυτικό ως στρατηγικό στοιχείο της ασφάλειας της χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ